Cena con il cuore per la mensa dell’Antoniano

Sarà una ’Cena con il cuore’, quella organizzata stasera da Cna Bologna a palazzo Re Enzo. Si tratta di una cena solidale, a sostegno della Mensa dell’Antoniano, che da 70 anni offre ogni giorno sostegno e un pasto caldo, alle persone in difficoltà. Durante l’evento, si esibirà anche il Piccolo Coro, unendo la musica e la convivialità alla beneficenza. I posti sono andati a ruba e sono attese oltre 200 persone. Quella di oggi è la seconda iniziativa di solidarietà, che segue la cena di raccolta fondi di lunedì scorso, organizzata dall’Antoniano insieme allo Zecchino d’Oro in Sala borsa. Le donazioni resteranno aperte ancora per qualche giorno, per permettere ad altre imprese bolognesi di partecipare. Durante l’evento di Cna, oltre alla raccolta fondi e alle specialità culinarie dello chef Michele Cocchi, avrà spazio la premiazione di sei aziende associate, che si sono distinte per il loro impegno nel sociale. "L’Antoniano usa la cultura per creare un beneficio per la mensa e dunque per la comunità – spiega Antonio Gramuglia, presidente

di Cna – e per questo è innovativo. Noi vogliamo offrire una goccia in aiuto delle loro attività". Attività fondamentali: negli ultimi sei mesi, l’affluenza alla mensa è aumentata del 114%, passando dai 140 ai 300 pasti al giorno. Aumentano soprattutto le donne e le persone di nazionalità italiana. È stato incrementato così, l’impegno dell’Antoniano, includendo nuovi volontari.

"La mensa è aperta a tutti – aggiunge Roberto Museo, responsabile organizzativo e risorse umane di Antoniano–. L’emergenza è quotidiana e l’esperienza del volontariato è una porta alla solidarietà. Non ci si occupa solo del pasto, si scoprono le storie".

Tania Montanari