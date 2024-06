Cena-concerto di beneficenza dei tifosi rossoblù

Tutti esauriti i 300 posti a disposizione per la cena-concerto in programma venerdì a Castello di Serravalle su iniziativa del Club tifosi del Bologna Castelletto Rossoblu. Iniziativa di beneficenza che porta sul palco una versione calcistica dell’ormai classico spettacolo di Fabio Federici (nella foto). Negli spazi dell’area feste di via Berlinguer Federici sarà accompagnato alla fisarmonica da Fabio bit Belletti, alla chitarra da Maurizio Selvini e la voce di Vania Gualandi. "Un atto di amore alla mia città, un po’ romanzato, un po’ ironico, un po’ cantato, un po’ commosso. Racconto in musica sempre affiancato dai miei tre validi compagni di viaggio. A Castelletto, col sottotitolo: ‘7 giugno 1964: e scudetto...sarà’ si aggiungono storie che esprimono il meraviglioso intreccio tra la storia di Bologna e la storia ‘del’ Bologna". Per questa occasione, promossa con il contributo di Claudio Baratta e di Giuseppe ‘Pino’ Battestini il club ha realizzato per l’occasione una sciarpa celebrativa in numero limitato di 100 esemplari. Obiettivo dell’iniziativa raccogliere fondi per installare un defibrillatore nel centro commerciale di Castelletto.

g.m.