Cena di gala a Palazzo Re Enzo Un red carpet con tutti gli azzurri

Anche la cena di gala a Palazzo Re Enzo è confermata. Lo scorso anno, l’evento-punta di diamante della cinque giorni di grande tennis a Bologna aveva portato gli atleti della Nazionale, insieme a vip, politici e rappresentanti delle istituzioni, a sfilare sul red carpet bolognese davanti alle Due Torri illuminate di verde, simbolo della competizione.

Da Matteo Berrettini a Simone Bolelli, fino a Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e il tecnico Volandri. Era stato davvero uno spettacolo mozzafiato destinato a ripetersi anche per l’edizione 2023, come conferma Mattia Santori (nella foto).

Ma non solo. Come detto, gli eventi si sposteranno da piazza VIII agosto (sede dello scorso anno) al cuore della città, in piazza Maggiore, mentre a fianco dell’Unipol Arena sorgerà un ‘village’ in stile internazionale con strutture ad hoc pronte ad accogliere tennisti e visitatori in maniera ancora più strutturata.

Insomma, se lo scorso anno la Coppa Davis aveva portato alla città un valore aggiunto, Bologna è pronta – fra poche settimane – a indossare il vestito migliore e ad allargare le braccia a tutti coloro che decideranno di concedersi qualche giorno di grande sport, e non solo. Lo spettacolo è servito.

fra. mor.