Cena di solidarietà per famiglie ucraine

La cena di solidarietà per le famiglie ucraine che le Cucine popolari hanno organizzato per domani, alle 20, in via del Battiferro 2, si arricchisce di una firma prestigiosa: Carlo Alberto Borsarini. Il ristoratore e chef della Lumira di Castelfranco, che è anche presidente della vivace associazione TourTlen, affiancherà lo staff delle Cucine popolari nella preparazione del menù. Borsarini ha aderito all’appello del fondatore delle Cucine popolari Roberto Morgantini. Per informazioni e prenotazioni: 3391875430.