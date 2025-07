Cena e solidarietà al Majestic con Emanuele Filiberto

Sarà un esclusivo galà benefico che coniugherà raffinatezza, solidarietà e spirito filantropico, l’evento in programma sabato al Grand Hotel Majestic ‘già Baglioni’, che avrà come ospite d’onore il principe Emanuele Filiberto di Savoia, Gran Maestro degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. Organizzato dal Cavaliere di Gran Croce generale Antonio De Vita, a rendere questo galà ancor più significativo sarà poi la partecipazione di numerosi esponenti della nobiltà dell’Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino, riuniti per una causa benefica.

L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto a ‘Emergenza Casa’, progetto dedicato a offrire un sostegno concreto alle famiglie in condizioni di grave disagio abitativo, attraverso l’impegno dell’associazione di volontariato Amici di San Petronio. "Questo evento rappresenta non solo un momento di alta rappresentanza, ma anche espressione concreta di un impegno etico che il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” promuove con orgoglio: essere luogo di bellezza e ospitalità al servizio del bene comune", ha dichiarato il direttore Tiberio Biondi.

L’evento prevede un’esclusiva cena in formula cocktail con buffet standing, a cura dell’executive chef Agostino Schettino, che gli ospiti potranno gustare tra gallerie, terrazze e suite dell’hotel. Ad aprire la serata, un intervento musicale affidato al maestro Giorgio Zagnoni, flautista di fama internazionale, accompagnato da un’arpista, in un’esecuzione dal vivo pensata per evocare emozioni autentiche.