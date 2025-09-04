Cena della Fondazione Sant’Orsola: la magia illumina la solidarietà / Video

Bologna, 4 settembre 2025 – Sono stati 1.571 i bolognesi che hanno aderito alla cena solidale della Fondazione Sant’Orsola per raccogliere fondi a sostegno dei tantissimi progetti attivi per i pazienti del policlinico e le loro famiglie. E ne è valsa la pena: per partecipare sono stati donati 62.840 euro a cui si uniscono altri 6.132 raccolti nel corso della serata.

La magia dei 160 tavoli illuminati lungo il viale centrale del Sant’Orsola è stata accompagnata dalle note di Morricone suonate da un’orchestra sinfonica: una notte magica, una notte dei miracoli con cui la città ha abbracciato uno dei suoi cuori pulsanti.

“Siamo felici di questo momento – spiega presidente della Fondazione, Andrea Moschetti - che ci ha permesso di mostrare quello che vogliamo costruire ogni giorno: una comunità in cui la cura è un percorso da vivere insieme, capace di arricchire la vita di tutti”.

I numeri sono imponenti: sono state allestite 12 cucine e il dolce è stato firmato dal maestro Gino Fabbri. Per realizzare tutto, 179 volontari hanno lavorato gratuitamente: tra loro anche volontari storici, ospiti di Casa Emilia ed ex ospiti tornati per dare una mano anche dalla Puglia o dalla Basilicata, familiari di persone in cura.

Lungo tutto il viale erano disposti 35 musicisti, ognuno su una piattaforma, dell’Orchestra Città di Ferrara, diretti dal maestro Valentino Corvino. Una sfida mai provata prima – far suonare un’orchestra in linea – perfettamente riuscita.

Durante la serata Lollo De Silvestri e la moglie Carlotta Mazzitelli hanno consegnato il premio “La sera dei miracoli” alla famiglia di Marta Dall’Olio: 13 fratelli, sorelle e nipoti che, seguendo una sua volontà espressa solo a voce prima di venire a mancare, hanno donato a Fondazione Sant’Orsola il suo appartamento affinché serva a potenziare l’accoglienza di chi deve rimanere a Bologna per ricevere le cure di cui ha bisogno.

Nel corso della “Sera dei miracoli” è stata anche assegnata la seconda edizione del premio Tiziana Fanelli, dedicato da Gino Dipierri alla memoria della moglie. Con la prima edizione era stata sostenuta la ricerca sui tumori rari, mentre quest’anno la famiglia ha deciso di assegnare il riconoscimento agli infermieri e agli oss dell’Oncologia, che ogni giorno in reparto e in Day hospital si prendono cura delle persone con malattia.