Cena in memoria di Scarponi con le ex stelle delle due ruote

Il titolo è eloquente: La strada è di tutti, a partire dal più fragile. Si parlerà anche di pedoni ma soprattutto di ciclisti venerdì prossimo al Nuovo parco dei ciliegi di Zola dove torna la serata di sostegno alla Fondazione Michele Scarponi, il campione del ciclismo morto nel 2017 in un incidente stradale a Filottrano, suo paese d’origine, dove si stava allenando. Una presenza che si rinnova nel nome della Fondazione che crea e finanzia progetti che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale. Tema di stretta attualità anche nel bolognese dove si continuano a registrare vittime sulle due ruote, e a Zola dove due anni fa sulla Bazzanese venne travolto e ucciso Loredano Comastri, che aveva incontrato Scarponi in diverse occasioni e la cui famiglia, al funerale, promosse una raccolta fondi a favore della fondazione nata 7 anni fa e che porta il suo nome. Così venerdì alle 20 nel corso della cena nella grande sala di via Gessi si troveranno i sostenitori di questa campagna che ha già raccolto tante adesioni e che vedrà presenti come testimonial anche Orlando Maini, direttore sportivo che con Scarponi ha condiviso il periodo in Lampre. Poi Alan Marangoni, ex ciclista professionista e oggi cicloinfluencer che ogni giorno racconta il ciclismo e di bici. E Giovanni Visconti, ex ciclista professionista vincitore di tre campionati italiani in linea, di tappe al Giro e compagno di Scarponi in Nazionale.