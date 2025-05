Cena per Ant, raccolti 50mila euro

È stata un successo la serata per raccogliere fondi a favore dell’Ant organizzata da Eleonora Gazzotti sulla Terrazza Bernardini allo stadio Dall’Ara. Lo chef stellato Alberto Faccani, aiutato da Max Poggi per gli antipasti, ha preparato una cena a base di pesce, con vista sul campo da gioco, per i 230 invitati. Sfoglia, seppia e vignarola e, come secondo, rombo con carciofi, patate e limone: questo il superbo menu dello chef Faccani del ristorante (2 stelle Michelin) Magnolia di Longiano. Il tutto annaffiato dal vino rosé della cantina Manaresi di Valsamoggia. Per concludere il dolce ’Forza Bologna’ del pastry chef Gabriele Spinelli.

Prima del dolce, Eleonora Gazzotti e Alberto Mauroner, della Casa d’aste Estense, hanno battuto all’incanto sei oggetti tra magliette, palloni e due gagliardetti donati dal direttore marketing del Bologna, Cristoph Winterling (nella foto, con Eleonora Gazzotti) che li ha fatti firmare da tutti i giocatori rossoblù. A concludere l’asta, il prezioso dono di Enzo e Diletta Piretti (Antichità Piretti, in Galleria Cavour) che hanno offerto per Ant un Rolex Oyster Perpetual Air King che ha raggiunto la cifra di 4.900 euro. Alla fine sono stati raccolti 7.000 euro che, insieme alle donazioni dei presenti per partecipare alla serata e al generosissimo contributo di Banca di Bologna, hanno permesso di raccogliere quasi 50 mila euro.

"Una bellissima serata con il nobile scopo di aiutarci a portare avanti l’assistenza domiciliare di Ant nelle 11 regioni dove è presente", ha detto Raffaella Pannuti, presidente di Ant. "Quando si riesce a stare bene insieme facendo del bene si raggiunge il massimo dell’espressione della solidarietà", ha aggiunto Eleonora Gazzotti.