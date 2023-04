Bologna, cena da 100 euro al ristorante. Poi fuggono senza pagare

Bologna, 24 aprile 2023 – Hanno cenato a sbafo e poi, prima di chiedere il conto, sono fuggiti dal ristorante. E’ successo in un locale di via Amendola a Bologna. Due cittadini peruviani, finita la cena (che sarebbe stata di circa 100 euro), se ne sono andati senza pagare, allontanandosi in tutta fretta.

Ma il titolare li ha seguiti per circa un chilometro, chiamando nel frattempo il 113 e indicando agli agenti gli spostamenti della coppia di clienti che, alla fine, sono stati raggiunti dalla polizia. Per entrambi è scattata una denuncia per insolvenza fraudolenta.