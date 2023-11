Cena solidale per il Seràgnoli

Ad Argelato sabato è in programma una cena solidale. La organizza la Pro loco nel Palafuno. "Dopo un’estate ricca di emozioni e soddisfazioni – spiega Annamaria Barsantini della Pro loco - ci prepariamo per il "Natale solidale", la cena a scopo benefico a favore dell’hospice Seràgnoli di Bentivoglio. L’appuntamento è a partire dalle 19 al Palafuno, palazzetto che quella sera si trasformerà in una sala da ricevimento per un’ottima cena e uno spettacolo emozionante: Piazza Grande - tributo a Lucio Dalla versione unplugged". E aggiunge: "Come sempre ringraziamo i nostri volontari che ci supportano in ogni occasione. Visto il successo dello scorso anno, anche per il 2024 la nostra Befana arriverà per le vie di Funo e di Argelato".