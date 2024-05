Censimento dei monumenti. Premiati i ragazzi del Salvemini

Primo premio nella sezione scuole superiori dell’Emilia Romagna per la classe Prima D dell’istituto Salvemini al concorso ’Esploratori della memoria’. Accanto ai ragazzi dell’istituto tecnico commerciale gli studenti di altre 147 scuole emiliano romagnole di primo e secondo grado che hanno ricevuto un riconoscimento al termine del concorso promosso dall’Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi di Guerra che da 10 anni, con questo progetto, sostiene l’importanza del non dimenticare invitando i giovani al censimento di pietre, monumenti, steli, lapidi a ricordo di eventi bellici del Novecento. Il riconoscimento consiste in uno stendardo di sede assegnato agli istituti scolastici che hanno partecipato, premiati invece con il diploma da esploratore 4860 studenti. Fra essi il primato conquistato dagli alunni della Prima D che all’Istituto Storico di Modena erano accompagnati dalla professoressa Passuello.

Nel corso dell’anno scolastico che si va concludendo gli studenti e le studentesse hanno censito (individuato, fotografato, descritto) tutti i monumenti di Casalecchio che ricordano le vittime delle due guerre mondiali. Un lavoro impegnativo che ha portato i ragazzi ad approfondire la storia e le vicende belliche che hanno riguardato il Novecento, con i riflessi di sopralluoghi ed approfondimenti sugli eventi e sulle persone ricordate nelle lapidi, nei nomi delle strade e delle piazze e nei monumenti della cittadina sul Reno. Il loro lavoro è pubblicato sul sito della scuola.

g.m.