Censimento della popolazione. Si cercano rilevatori

A ottobre, a San Giovanni in Persiceto, prenderà il via la nuova edizione del ‘Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni’. C’è tempo fino al prossimo 3 giugno per iscriversi all’Albo dei rilevatori. Per supportare i Comuni nel reperimento di persone disponibili allo svolgimento delle funzioni di rilevatore, la Città metropolitana ha approvato l’Avviso pubblico dedicato alla costituzione dell’Albo metropolitano . Le domande possono essere inviate on line entro le 13 del prossimo lunedì 3 giugno. Maggiori info sul sito web del Comune di Persiceto.