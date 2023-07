Cent'anni di storia, Renata Stanzani, la donna che votò nel 1946

Ha compiuto cento anni la signora Renata Stanzani, residente a Anzola e ancora in gran forma. L’anziana è la mamma di Mauro Guernelli, presidente del Bologna club Mauro Laffi. Nata a Calcara (Valsamoggia) nel 1923 e residente ad Anzola, fu una delle donne che, nel 1946, votarono per la prima volta, a 23 anni. La signora è stata festeggiata da familiari ed amici ed ha ricevuto la visita del sindaco Giampiero Veronesi e del vice Giulia Marchesini. La centenaria ha frequentato la scuola fino alla quinta elementare, senza finirla, perché la famiglia aveva bisogno di mandarla a lavorare: a undici anni si trovava già a servizio in una famiglia benestante di Monteveglio. "Mi tolsero da scuola – racconta Renata – anche se la maestra diceva che era un peccato perché ero svelta a imparare. A servizio badavo i maiali, portavo da bere nei campi camminando tutto il giorno perché il fondo era grande e facevo la spola ora da una parte ora dall’altra". E continua: "D’inverno aiutavo in casa e mi ricordo che avevo tante scarpe da lucidare… il tutto per 12 lire al mese. Restai a servizio fino a diciotto anni per poi cambiare ’padrone’. Ed andai a lavorare alla Polveriera".

Nel 1950 Renata si sposò e venne ad abitare ad Anzola. In precedenza votò a Calcara, per la Repubblica. "Il voto – continua la centenaria – allora era un momento importante, si andava alle urne vestiti bene, con l’abito migliore. Il voto alle donne avrebbe dovuto essere concesso molto prima, perché avevano il diritto di contare di più".

p. l. t.