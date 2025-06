Centauro precipita nella scarpata, è grave

Ennesimo grave incidente sulle arterie di viabilità della provincia. Verso le 13.30 di ieri un motociclista è finito in una scarpata, pare dopo aver perso il controllo della moto, una Yamaha di grossa cilindrata. Il 29enne di Vercelli stava percorrendo con un amico motociclista la Fondovalle Savena verso Pianoro, e si trovava poco prima del bivio che conduce anche a Castel dell’Alpi. A un certo punto, all’altezza della frazione di Fradusto di Monghidoro, all’imbocco iniziale della Fondovalle, per cause in via di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo di strada. Il motociclista e la due ruote sono finiti in una scarpata a bordo strada, fermandosi a diversi metri di dislivello più in basso rispetto alla sede stradale, in una selva di rami e alberi.

Immediato l’allarme ai soccorsi dall’altro centauro che ha assistito all’incidente, assieme ad amici. Sul posto i vigili del fuoco sia dal distaccamento di Monghidoro che da Monzuno, insieme ai colleghi del Soccorso alpino della stazione Rocca di Badolo. Tutti si sono calati nella scarpata per recuperare il giovane che è poi stato affidato ai sanitari. Il 118 è arrivato sul posto con ambulanza da San Benedetto, automedica di Loiano e, viste le tante ferite, con l’elisoccorso che ha portato il ferito in codice rosso al Maggiore, dove è stato riclassificato come codice di media gravità con politrauma.

Sulla scena dell’incidente, per appurare la dinamica, i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, dalla stazione di Pianoro. La strada è rimasta chiusa al traffico per un’ora. A dare notizia di quanto accaduto, con qualche dettaglio tecnico ulteriore, il Soccorso alpino su Facebook: "L’infortunato è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino, mentre l’equipe dell’elisoccorso è stata sbarcata con il verricello in quanto la zona non era atterrabile. Dopo valutazione del medico anestesista, al paziente è stato somministrato un analgesico per il forte dolore al torace. Immobilizzato sulla barella è stato all’elicottero che lo ha poi trasferito all’ospedale".

Zoe Pederzini