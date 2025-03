Centergross investe sulle voci del domani

Nel team di realtà che ha deciso di affiancare il Carlino nella ventitreesima edizione di Cronisti in Classe c’è anche Centergross, che non è solo la più grande area commerciale B2B europea della Moda Pronta italiana con un milione di metri quadri di superficie totale, ma anche e soprattutto "un centro di prestigio e di tradizione del territorio". Lo ribadisce il presidente Piero Scandellari (nella foto), analizzando il valore dell’iniziativa che coinvolge gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado e in alcuni casi anche classi delle elementari.

Questo progetto sarà anche un modo per capire "qual è il pensiero delle giovani generazioni e che cosa ne pensano del nostro settore", riflette Scandellari, secondo cui "riuscire ad avere un’opinione vera e propria dei ragazzi, facendoli partecipare a questa gara – dice – , è di certo un titolo di merito". Insomma, il progetto ormai storico del nostro quotidiano ha anche un valore "sociale", che insegna agli studenti come lavorare in gruppo: infatti, "riunirsi e far parte di una classe formata da diverse idee, può dare forza all’intera generazione del futuro".

Il ruolo di sponsor non si limita solo a sostenere l’iniziativa, ma anche a premiare gli studenti: "Il loro impegno – assicura il presidente del Centegross – verrà premiato".