Centergross sempre più globale. Nuovi progetti a Dubai e Tokyo

Il presidente Piero Scandellari ha annunciato il nuovo piano strategico 2025 che porterà le imprese di Centergross sui mercati internazionali per accrescere la loro presenza all’estero. Parallelamente ha annunciato il programma di eventi in Italia, primo fra tutti, la seconda edizione del Bologna Fashion Festival dall’11 al 13 settembre.

Alla presenza di Vincenzo Colla, vice presidente della Regione Emilia-Romagna, che ha convocato ieri al Centergross il Tavolo regionale della moda, e di Marco Panieri, vice sindaco metropolitano di Bologna (in videocollegamento), Scandellari ha illustrato l’Action Plan 2025. Il piano delinea le sfide e gli obiettivi futuri del distretto, puntando a rafforzare il ruolo di Centergross come hub internazionale della moda e come polo strategico per servizi, logistica e meccanica, strettamente connessi alla produttività del territorio bolognese.

Il piano strategico proseguirà con nuove tappe internazionali, dopo il viaggio in Kazakistan, grazie a progetti sostenuti da bandi della Regione Emilia-Romagna: Dubai, dall’8 al 12 maggio, per la VFW Vie Fashion Week World Trade Center, confermando l’importanza di questa città come snodo globale per il business della moda. In Giappone, dopo l’estate, con la partecipazione a diverse iniziative durante l’Expo di Osaka/Tokyo.

"Consolidare la presenza delle nostre aziende nei mercati emergenti e attrarre nuovi operatori e visitatori verso il territorio bolognese significa rafforzare il ruolo di Bologna come hub internazionale della moda e creare nuove opportunità in vista del Bologna Fashion Festival 2025. L’evento non è solo un trampolino di lancio internazionale, ma rappresenta anche un passo fondamentale nella costruzione di una visibilità globale di Bologna come capitale della moda, intrecciando cultura, arte e turismo in un unico percorso che culminerà nell’edizione di settembre 2025 del Bologna Fashion Festival" dichiara il presidente Scandellari.

"La Regione Emilia-Romagna punta in modo deciso sull’internazionalizzazione della filiera della moda e calzaturiero per non perdere imprese e lavoro", conclude il vide presidente della Regiona, Colla.