Centergross, una sfilata corale La moda al fianco dell’arte e in passerella è già primavera

Una ventata di moda, arte e musica, quella portata dalla sfilata collettiva Summer in Italy al Teatro Arena del Sole. L’evento di ieri, organizzato da Centergross, svela la collezione Uomo Donna Primavera-Estate del 2023 di alcuni importanti brand del grande distretto, portando in passerella l’espressione della moda Made in Italy e Made in Bologna. Gli otto marchi in passerella hanno seguito l’idea del connubio tra arte e moda, sempre muse isipiratrici l’una dell’altra, ricreando sugli indumenti e sui capi di abbigliamento le opere e i motivi di artisti nazionali e internazionali.

L’uomo di Takeshy Kurosawa, per esempio, ha riprodotto lo stile delicato e semplice del pittore Paul Signac. ADM Revolution, invece, ha replicato il modello artistico dell’astrattista Jackson Pollock. Karl Mommoo Homme, inoltre, ha preso ispirazione dai colori di Carlo Parlati, coinvolgendo nei suoi abiti lo spirito di Capri. Anche l’abbigliamento femminile ha riempito la passerella di colori lucenti e vivaci. La collezione donna di Souvenir, per esempio, è stata ispirata dall’artista olandese Maurits Cornelis Escher, mentre Gil Santucci si è ispirato alla pittrice polacca Tamara de Lempicka. King Kong, per questa collezione, ha riprodotto lo stile giovane e metropolitano di Banksy, e Angela Davis quello di Henri Matisse, maestro del colore e delle forme fluide. Il brand di J.B4 ha seguito le orme italiane dell’artista Antonio Ligabue.

Una sfilata densa e ricca di colori e novità, caratterizzata dai toni caldi e vivaci degli abiti. E l’atmosfera è stata arricchita dalla presenza e dalle voci delle Puppini Sisters, un trio musicale femminile arrivato direttamente da Londra, ma che ha radici bolognesi: Marcella Puppini, infatti, è un’artista bolognese con un repertorio di brani swing e jazz eseguiti "a cappella". Le tre cantanti indossavano gli abiti di Rinascimento e Rinascimento Curvy.

L’Arena del Sole, quindi, è stato scenario di una vera e propria sfilata corale, rappresentando lo spirito di Centergross, il più grande distretto italiano del Pronto Moda, che conferma la decisione condivisa dalle aziende di mantenere invariati i prezzi nonostante i rincari di energia e materie prime, a sostegno della filiera e delle famiglie. E il presidente Piero Scandellari sogna in grande: "Centergross è una delle realtà economiche più importanti della Città metropolitana. Creeremo un Tavolo di Lavoro con le istituzioni. Crediamo nella città di Bologna come polo internazionale del Pronto Moda. Abbiamo le caratteristiche per poterlo fare".

Mariateresa Mastromarino