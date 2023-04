Centesimo paziente al centro benessere

Traguardo del centesimo paziente per gli acconciatori in pensione della Cna, che si sono resi disponibili per barba, capelli e messa in piega nel centro benessere ’L’acqua e le rose’ aperto lo scorso novembre dalla Fondazione Sant’Orsola nel padiglione 2 del Policlinico di Bologna. Tre sono i volontari, che ogni venerdì mattina si prendono cura dei degenti dell’ospedale, a seconda delle richieste e delle necessità. Il centro benessere, sostenuto già nel 2019 da Cna con una donazione di 30.000 euro, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.30 ed è attivo grazie a tre operatori socio-sanitari, di cui due assunti dalla Fondazione dell’ospedale, e un gruppo di volontari. Possono avere accesso al centro tutti i pazienti del padiglione 2 su prenotazione, che viene effettuata attraverso una piattaforma dedicata dal coordinatore infermieristico del proprio reparto. Negli altri giorni della settimana gli acconciatori in pensione sono sostituiti da colleghi ancora in attività. "Ci piace essere utili per altre persone che non hanno la possibilità di essere aiutati in altro modo – dicono i tre volontari Cna, Cinzia Baldazzi, Graziella Zini e Maurizio Lollini – non è la prima volta che lo facciamo. Questo nostro impegno ci dà una grande soddisfazione, abbiamo aiuato chi ne ha bisogno. Invitiamo altri acconciatori in pensione a unirsi a noi".

I servizi per tutti i pazienti sono gratuiti, perché "il centro benessere per i pazienti è nato ed è sostenuto grazie alle donazioni di oltre mille cittadini e imprese, ed è per noi un progetto imprescindibile – spiega il presidente della fondazione Sant’Orsola, Giacomo Faldella –. Qui vive quell’attenzione alla persona che vorremmo vedere sempre in ogni reparto dell’ospedale e vive attraverso gesti semplici e concreti, come quelli degli acconciatori in pensione di Cna". Soddisfatto il direttore dell’associazione degli artigiani, Claudio Pazzaglia: "Cna ha sempre avuto attenzione per lo spazio benessere al Sant’Orsola – afferma – e l’abbiamo sostenuto. È importante che i volontari di Cna Pensionati diano il loro tempo ai bisognosi, è un modo per tenersi attivi e per dare loro un segnale di speranza. Non bisogna mai demordere ma sempre tener duro, questo è il loro messaggio".

Per il segretario Cna Pensionati di Bologna, Marisa Raffa, si tratta di una "esperienza importante e sarà anche uno dei temi forti alla nostra prossima assemblea. Il nostro pensionato mette a disposizione il proprio tempo, le proprie risorse, competenze, conoscenze e saperi a favore della collettività. È importante capire perché lo fa, capire perché donare agli altri lo fa stare bene, che tipo di benessere ottiene. Sicuramente non un benessere materiale, ma interiore, emotivo, disinteressato. Una forma di altruismo che gli torna indietro, perché far bene agli altri fa bene a se stessi".