Centinaia al ’passamano’. Dal Meloncello a San Luca. Ricreata la catena umana

"Questa mattina una gran quantità di pietre e sassi è radunata a Meloncello, per fabbricare il portico e per la comodità di andare alla chiesa di San Luca. I ragazzi del filatoio, essendo posti in distanza che uno può arrivare all’altro, nella strada che va a San Luca, hanno preso una pietra e l’hanno porta all’altro...e così via. Con tal ordine, dal primo sino all’ultimo, e senza muoversi da tal luogo sono state portate queste pietre e sassi sul luogo della fabbrica di detto portico...", recita così lo scritto nella pergamena che ha dato inizio allo storico "Passamano per San Luca", che ripropone la lunga catena umana che il 17 ottobre del 1677 ha permesso di trasportare sul colle della Guardia i materiali da costruzione del grande Portico e della Basilica di San Luca. L’evento ha inaugurato la ventunesima edizione della "Festa internazionale della Storia", con eventi che andranno avanti fino al 16 dicembre ed è organizzato dal Centro Internazionale di Didattica della Storia e del patrimonio, dal Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna e dal Laboratorio multidisciplinare di Ricerca Storica. Il taglio del nastro da parte di Anna Lisa Boni, assessora Relazioni internazionali, ha dato il via al ’passamano’, "un evento importantissimo che da anni celebra la storia, una materia che va preservata nelle scuole e raccontata in un luogo simbolico della nostra città e legato alla nostra identità, come il portico di San Luca". Oggi come allora, i ragazzi, gli adulti e gli studenti delle scuole di Bologna e provincia di ogni ordine e grado, si sono passati di mano in mano le venti formelle create per l’occasione dall’artista Gianni Bonfiglioli, le bandiere del mondo e alcuni oggetti simbolici prodotti nelle attività di studio che richiamano alla pace, la tolleranza e la condanna alla guerra.

Giovanni Di Caprio