Centinaia in piazza: "Questa città è solo per ricchi"

Scatta l’ora X. E nemmeno la pioggia ferma la protesta. Così, in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove tariffe per il biglietto dell’autobus (che da ieri vede un rincaro di oltre il 50 per cento, passando da 1,50 a 2,30 euro) un coro unanime si è sprigionato nelle vie del centro storico, per puntare il dito contro "rincari inaccettabili e fuori misura". "Bologna si sta sempre più trasformando in una città per ricchi e questo non possiamo accettarlo – attacca Riccardo Rinaldi di Potere al Popolo –. Per questo scendiamo in strada e diamo voce al nostro forte dissenso: parliamo di aumenti fuori misura, che colpiscono le tasche dei cittadini, soprattutto quelli più deboli. Ricordiamoci che si tratta del biglietto più caro d’Italia e fra i più cari d’Europa, che metterà senz’altro in difficoltà chi già usa o avrà bisogno di utilizzare il trasporto pubblico. Non tutti, infatti, possono permettersi gli abbonamenti e in tanti ci rimetteranno, sborsando così oltre il 50% in più per una corsa".

Con megafoni e cartelloni, in centinaia hanno così sfilato da piazza XX Settembre fino a piazza Maggiore, in occasione di una manifestazione che ha riunito numerose realtà (tra cui Usb, Sgb, Comitato Besta, Cambiare Rotta, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e tanti altri). "Non Tper doniamo", si legge su uno dei cartelli, ma c’è anche chi sfila innalzando un maxi biglietto di cartone con la scritta "Bologna la città più cara d’Italia" sul retro. "Gli aumenti sul territorio non sono legati soltanto al bus. Pensiamo anche agli aumenti sui ticket sanitari recentemente annunciati dalla Regione – continua Rinaldi – senza dimenticare poi che bisogna fare i conti anche col caro-affitti e le continue spese in aumento: questo ci dimostra ancora una volta come le classi medie e le classi lavoratrici vengano così ‘espulse’ da un caro-vita che non fa altro che crescere, mentre i salari rimangono al palo. Oggi vediamo un Comune pronto sì a combattere per avere i fondi per il Passante di mezzo, ma che dall’altra parte non ha invece coinvolto la cittadinanza sui rincari dei biglietti per l’autobus".

"Rincari inaccettabili – fa eco Riccardo Gandini, segretario provinciale di Rifondazione Comunista –. I fondi per finanziare il trasporto pubblico locale ci sono, ma evidentemente si preferisce investire sulle grandi opere piuttosto che nella manutenzione delle infrastrutture e nell’abbassamento delle tariffe".

Nel frattempo, è lo stesso sindaco Matteo Lepore a tornare sul tema: "Credo che i cittadini possano comprendere quanto oggi sia difficile, con i tagli del Governo, mantenere i servizi. Bologna ha fatto una scelta molto chiara, cioè quella di non tagliare il trasporto pubblico: tutte le altre città hanno mantenuto il prezzo del biglietto che avevano, alcune anche molto vicino a quello nuovo inserito da noi, ma hanno tagliato decine di chilometri di servizio". Infine, assicura il primo cittadino, "proseguiremo il tavolo con i sindacati e le associazioni di categoria sia per allargare la possibilità di fare abbonamenti aziendali scontati, quindi per aumentare il numero di abbonati e tutelare i cittadini attraverso gli abbonamenti, ma anche per introdurre nuove agevolazioni per i residenti. Ne parleremo nelle prossime settimane".

Giorgia De Cupertinis