Cento anni di storia e non sentirli. Festa per il fondo agricolo Cocchi

I cento anni del fondo agricolo Cocchi a Mascarino, frazione di Castello d’Argile. Nel salone parrocchiale e negli spazi esterni si è tenuta la festa per celebrare il prestigioso traguardo a cui ha partecipato il sindaco Alessandro Erriquez. "Con la famiglia Cocchi ci troviamo di fronte – ha detto il primo cittadino – a un secolo di storia bellissima, che continua con l’impegno e la passione di Francesco Cocchi e sua moglie Patrizia. Un vero piacere aver condiviso questo importante momento di comunità". Petronio Cocchi, e il nipote Gaetano, vennero a Mascarino da Minerbio come coloni nel 1885 a lavorare in un fondo in via sant’Andrea chiamato ‘San Bernardino’. Nel 1919 le due famiglie già troppo numerose, si divisero. E Luigi Cocchi, figlio di Petronio, si trasferì con i figli Augusto, Adelmo e Carolina come affittuario in un fondo agricolo in paese. Il 9 giugno 1925 Luigi Cocchi formalizzò l’acquisto dal cavalier Primo Cortesi del fondo su cui si era insediato e chiamato San Sebastiano e Rocco al prezzo di 75mila lire. Augusto e Adelmo coltivarono il fondo assieme ai loro figli fino al 1965 per poi dividerlo. Ad Augusto nel 1973 subentrò il figlio Secondo che poi acquistò in anni successivi anche la parte degli eredi di Adelmo. Nel 1997 fu il nipote Francesco che prese le redini dell’azienda agricola trasformandola in intensiva con colture orticole e vigneto. Negli anni 2000 l’azienda si ingrandì con altri appezzamenti a Mascarino per arrivare agli attuali 24 ettari coltivati. Col supporto della moglie si è sviluppata la vendita dei propri prodotti a chilometro zero, col classico banco sotto il portico davanti casa.

Pier Luigi Trombetta