Ex Hatù di Casalecchio, in arrivo cento nuovi appartamenti

Cento appartamenti nell’area dell’ex Hatù

Bologna, 7 febbraio 2023 – Mattoni e cemento hanno sigillato l’ultimo accesso utilizzato dai clandestini. Ma lo stato di abbandono durato più di vent’anni ha i mesi contati perché nel futuro prossimo dell’Ex Hatù, la storica sede della fabbrica di Casalecchio, ci sono almeno cento nuovi appartamenti. Il progetto non è ancora stato reso noto, ma Barbara Negroni, assessora all’Ambiente e all’Urbanistica della cittadina sul Reno, dopo le polemiche degli ultimi giorni annuncia la fine della lunga fase di definizione del progetto di rigenerazione urbana inserito nel nuovo piano operativo comunale (Poc): lo strumento ufficiale che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia di tutto il comune. Così, salvo intoppi, entro il 2023 potrebbe aprire il cantiere. "Come ha recentemente reso noto l’ingegnere Bolelli di Studio Lobo che ne segue i lavori, l’insediamento Ex-Hatù prevede ampi giardini, parcheggi pubblici, una pista ciclabile e una piazza che sarà anche oggetto di un concorso pubblico di idee pensato in stretta correlazione con il nuovo paesaggio urbano", anticipa l’assessora che conferma in linea di massima la previsione di un centinaio di nuove unità abitative che verranno edificate sul sedime dello stabilimento di via Ronzani, con i suoi attuali 10mila metri quadrati di superficie utile. Un’area compresa...