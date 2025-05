Cento ‘campi solari’ ed Estate Ragazzi: tutte le attività dedicate alle famiglie

Bologna, 22 maggio 2025 – L’anno scolastico ormai è agli sgoccioli. Il che, per la maggior parte dei genitori, significa una cosa sola: la lunga traversata estiva in cui si dovrà conciliare, con ulteriori equilibrismi, il lavoro e le attività dei regazzi a casa per mesi. E dunque, la puntata di oggi del nostro podcast dedicato alle Le voci della scuola, non poteva non avere come tema centrale quello dei centri estivi. Proprio in questi giorni si stanno perfezionando le domande di chi ha fatto richiesta al Comune, che quest’anno ha cambiato il sistema informatico dopo le difficoltà con i ’click day’ del passato.

A raccontare i numeri e lo stato dell’arte è la dirigente Area Educazione del Comune Lucia Paglioni, mentre altre realtà singole racconteranno il loro sostegno alle famiglie. Non può dunque mancare Estate Ragazzi: come spiega Matteo Mazzetti, “le attività promosse proseguono dal 1989. Sono ventimila i ragazzi coinvolti, in 180 parrocchie”. Racconta la sua esperienza anche il comitato Lunetta Mia, che con il suo sportello, fra le varie cose, sostiene la famiglie nelle pratiche informatiche in zona Lunetta Gamberini. Infine, l’associazione Senza il banco che gestisce centri estivi e spiega come svilupperà attività a partire dall’idea della sostenibilità.

Per quanto riguarda il Comune quest’anno parliamo di 100 centri estivi, dislocati in tutto il territorio, in tutti i quartieri. Come spiega Paglioni, “le settimane garantite sono 14: anche in agosto ci organizziamo perché siano aperti due centri estivi per quartiere. Quest’anno, inoltre, per la prima volta sono stati introdotti i soggiorni estivi per la fascia 14-17 anni. Completa il quadro ’Scuole Aperte tutto l’anno’, cui hanno aderito tutti i 22 istituti scolastici e proseguirà anche durante l’inverno”. “Ora – continua Paglioni – si è chiuso il bando per le iscrizioni. A partire dal 21 maggio (ieri, ndr) i gestori dei centri estivi stanno comunicando le assegnazioni per la prima scelta, il 22 per la seconda scelta e poi da lunedì 23 sarà possibile inserire nuove domande. Abbiamo avuto 8.500 iscritti (l’anno scorso hanno frequentato 8.532 bambini) e per quanto riguarda i contributi sono arrivate 7.059 domande dalle famiglie”.

Un’attenzione speciale ai bambini e alle bambini con disabilità: “quest’anno destineremo un milione e mezzo all’inclusione – conclude la dirigente –. Sono aumentate le risorse e la possibilità di partecipare tutte le settimane e ora ci sono circa 600 bambini”.