Cento chilometri tra arte e natura. Il cammino per superare l’alluvione

Un percorso ad anello lungo cento chilometri, immerso nella natura. Ma anche un sentiero dove arte e cultura si tengono per mano, costellato da opere monumentali di land art. Così ‘Bologna Montana Art Trail’ continua a offrire un percorso esperienziale unico nel suo genere, in un tragitto che unisce i territori di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Firenzuola. Al momento, le opere realizzate da artisti italiani e internazionali sono diciassette, ma nel corso di quest’anno ne saranno create ulteriori dieci, perseguendo così l’obiettivo di contarne oltre cinquanta.

Nel corso del tempo, a causa degli agenti atmosferici, queste opere torneranno nella natura e in quei luoghi saranno realizzate altre opere, così da dare vita a una galleria d’arte permanente a cielo aperto: un vero e proprio segno distintivo rispetto a tutti i cammini presenti sia in Italia che all’estero. Progettato e realizzato dall’associazione Viva il Verde, in collaborazione con Bologna Montana, il percorso è stato inaugurato lo scorso anno: "A causa delle frane che hanno interessato il nostro territorio – spiega Daniele Maestrami, presidente di Viva il Verde – l’inizio non è stato semplice, ma non ci siamo persi d’animo e siamo subito tornati al lavoro. Questo sarà l’anno del rilancio, per coinvolgere un pubblico sempre più vasto, che vada oltre gli escursionisti, rendendo così l’Appennino un luogo attrattivo, turistico e ricco di esperienze". Qualcuno decide di percorrerlo a piedi, mentre qualcun altro sceglie la bicicletta o sale in sella al cavallo. "Vediamo già una significativa partecipazione – continua – perché oltre a coniugare arte e natura, si tratta di un percorso sempre più inclusivo: proprio in questi giorni un gruppo di non vedenti e ipovedenti ha iniziato questa avventura". Ma non è finita qui. In prossimità dei luoghi in cui sono installate le opere, saranno organizzati festival, spettacoli teatrali, laboratori e molto altro ancora.

A partire dalla quinta edizione di Bologna Montana Evergreen Fest, cioè il festival diffuso del benessere e bellezza in natura, che si terrà dal 1° all’8 giugno. "Un mix attrattivo perfetto per valorizzare il nostro Appennino – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom – perché il rilancio turistico diventi un volano anche per il tessuto commerciale". "Siamo da sempre vicini alle comunità, soprattutto nelle aree montane – spiega Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca – e abbracciare un progetto così importante era per noi doveroso e irrinunciabile". Schierati in prima fila anche i sindaci: "Lavoriamo uniti e con impegno per fare la differenza: i nostri territori hanno tutte le caratteristiche per poter crescere e valorizzare paesaggi, esperienze ed eccellenze".