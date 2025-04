Cento di questi anni. La signora Fernanda festeggia col sindaco

Giovedì scorso, a Castel Maggiore, è stato festeggiato il 100esimo compleanno di Fernanda Gualandi. La centenaria non è originaria di Castel Maggiore, ma di Castel San Pietro Terme. E qui Fernanda ha trascorso la prima parte della sua vita lavorando nei campi. Successivamente si trasferì e intraprese attività connesse all’evoluzione della situazione economica del territorio, insieme al marito, autista di mezzi pesanti, Angelo Degli Esposti, prematuramente scomparso. Angelo è ricordato per il suo impegno nel volontariato. Alla festa è intervenuto il sindaco il sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, che si è complimentato con Fernanda (sopra). Il primo cittadino ha osservato che, oltre all’assistente personale, la centenaria può contare sulla solidarietà dei vicini, che hanno partecipato attivamente alla festa assieme ad un rappresentante della polizia locale dell’Unione Reno Galliera e nella fattispecie del presidio di Castel Maggiore. Nel gennaio scorso è stato festeggiato per i 103 anni il partigiano Tonino ‘Leo fracassa’. Poi nello scorso febbraio Livia, 100 anni e a marzo è stata festeggiata la signora Adriana per i 107 anni.

p. l. t.