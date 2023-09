Cento Ducati Multistrada a raduno per ricostruire l’asilo distrutto dall’alluvione

Arrivano da tutta Italia e qualcuno anche dall’estero i cento motociclisti marchiati Ducati che da oggi partecipano alla 20ª edizione del raduno ufficiale della delegazione emiliana Multibalotta aderente al gruppo Multistrada.it. Un corteo di centauri, tutti rigorosamente in sella a Ducati Multistrada, che faranno base a Zola, all’Admiral Park Hotel, per un raduno che per la terza volta si svolge a Bologna, dove ha sede la casa madre della Rossa di Borgo Panigale. Ed è proprio allo stabilimento di via Antonio Cavalieri Ducati il primo appuntamento di oggi con una visita guidata alla fabbrica e allo store. "Questa manifestazione è nata qui e qui torna ogni dieci anni. Questa è la terza volta dalla sua nascita nel 2003 – spiegano gli organizzatori Gianluca Ventura e Alessandro Finali – e oltre all’aspetto motoristico non mancherà come sempre l’attenzione a chi è meno fortunato, in questo caso l’asilo Il piccolo principe di Zerocento a Faenza semidistrutto dall’alluvione".