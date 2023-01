Cento eccellenze italiane "Lavoriamo nell’informatica E diamo spazio ai valori"

Premio 100 Eccellenze Italiane a 3CiME Technology – Gruppo MeetIT di Bologna: il 1° dicembre scorso, nella Sala della Promoteca in Campidoglio a Roma, Giuseppe Mazzoli, ceo & Founder di 3CiME Technology, ha ritirato il premio ’100 Eccellenze Italiane’ per la categoria aziende Ict. Il premio 100 Eccellenze Italiane, giunto alla VIII edizione, è promosso dalla Associazione Liber in collaborazione con la casa editrice Rde, e muove da una intuizione dell’editore Riccardo Dell’Anna che per oltre vent’anni si è occupato di periodici di alto profilo, prima di approdare a un concetto specifico, quello di valorizzazione dell’eccellenza italiana in ogni sua forma.

Da qui lo sviluppo di prodotti editoriali mirati, che hanno come mission quella di trovare e raccontare storie di persone e di imprese che incarnano il talento italiano declinato in tutte le possibili manifestazioni. Il premio quindi valorizza la ricerca della bellezza, dell’arte, dell’intraprendenza aziendale, dell’innovazione, della maestria, presenze costanti nell’essenza identitaria italiana. 3CiME Technology di Bologna si è distinta per il suo impegno nel far funzionare "sempre" i sistemi informativi dei clienti, e nel proteggerne i dati, oggi il vero patrimonio delle organizzazioni. Allo stesso tempo vuole costruire un’economia dove la crescita non è più il parametro unico di salute di un’azienda, dove invece l’umanità e il futuro sono il filo conduttore delle scelte.

"Ci definiamo una grande famiglia in cui ci si scontra e confronta, ma soprattutto si fa squadra. Il nostro motto ’ci ricordiamo le persone, non il business’, racconta chi siamo, quali siano i nostri valori condivisi e quale sia per noi il senso del lavoro e del dovere – dichiara Mazzoli –. Ci occupiamo di informatica, di infrastrutture informatiche e di tecnologia e, all’interno di quello che potrebbe sembrare un ambiente freddo, ci siamo costruiti uno spazio di vicinanza e valori, come la sharing economy in cui crediamo e da cui ci lasciamo ispirare, perché siamo convinti che a fare la differenza siano le persone e non i prodotti. Perché crediamo in un’economia che mette l’uomo al centro, che fa crescere il bene di tutti e non la ricchezza di pochi. Il nostro core business poggia su cinque pilastri, tutti legati all’infrastruttura di datacenter: Business Continuity, DisasterRecovery, Sicurezza informatica, Telefonia Ip e Cloud".

Zoe Pederzini