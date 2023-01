Cento giorni per rilanciare l’Appennino

Giancarlo

Tonelli*

Tutte le Istituzioni bolognesi, dalla Città metropolitana a Bologna Welcome, dalla Camera di Commercio agli enti locali, si devono impegnare ad intervenire, con privati e imprese, a favore del Corno alle Scale. Come Confcommercio Ascom Bologna siamo pronti a dare il nostro contributo: occorre immaginare una mobilitazione straordinaria dell’intero sistema metropolitano che sia in grado, nei prossimi 100 giorni, di risollevare la seconda parte della stagione invernale.

Il Comprensorio del Corno alle Scale sia messo al centro di una massiccia campagna di comunicazione e promozione, con l’obiettivo di sostenere la ripresa dei flussi turistici, da qui a Pasqua. Il medesimo sforzo va messo in campo anche per la prossima stagione estiva, consolidando e ampliando le azioni che hanno riguardato la nostra stazione sciistica in passato, per rendere il Corno alle Scale una meta turistica fruibile 365 giorni l’anno. Massimo sostegno all’attuale società di gestione dell’impianto: Marco Palmieri e i suoi soci hanno svolto un lavoro egregio, che ha posto solide basi per un rilancio complessivo dell’intera montagna bolognese. Non vanno solo ringraziati, ma affiancati con decisione. Riteniamo fondamentale che l’attuale crisi venga anche fronteggiata con l’innesto di liquidità e risorse a favore dell’intero sistema turistico legato al bianco nonché, in prospettiva, con investimenti a carattere strutturale. Bene ha fatto la Regione ad avviare un’interlocuzione con i territori e i relativi stakeholders e a sollecitare un intervento urgente da parte del governo. Ora, però, ci attendiamo che le risorse vengano stanziate e messe al più presto a disposizione anche per quell’importantissimo indotto che opera nei settori dell’ospitalità, della ristorazione, del commercio e dei servizi. Nell’interesse non soltanto dell’Appennino e di chi ci vive e lavora, ma dell’intera Città metropolitana

*Direttore generale

Ascom Bologna