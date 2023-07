Centomila euro di danni alla Casa del popolo

Centomila euro di danni al tetto e agli impianti. A tanto ammonta la prima stima che il Pd di Valsamoggia attribuisce agli effetti della tempesta di vento, acqua e grandine che lunedì sera si è riversata sull’area orientale di Bologna causando danni all’agricoltura, allagamenti sulle strade e anche ad edifici come la sala Franco Magni presso la Casa del popolo di Calcara (nella foto), collocata forse al centro del vortice della violenta perturbazione che in meno di un’ora ha scaricato oltre 50 millimetri di pioggia, oltre a palle di grandine grosse come noci e raffiche di vento che si sono infilate sotto la struttura dell’ex bocciofila.

Un edificio che in questi giorni era utilizzato da associazioni che svolgono attività ricreative, che però a quell’ora avevano già sgomberato gli spazi investiti da una grande forza. Capace di sollevare il coperto, danneggiando contemporaneamente il sistema di pannelli solari disposti sul tetto e provocando grandi falle che richiederanno un notevole sforzo economico da parte del partito democratico, come spiega il segretario comunale Andrea Finelli.

"Diciamo pure che fortunatamente non ci sono stati feriti o persone colpite – premette Finelli –. Certo che è stato un fenomeno potentissimo, una manifestazione dell’evoluzione monsonica del clima. I danni all’agricoltura sono grandi e questa è una zona nella quale le coltivazioni specializzate sono importanti. Per quel che riguarda la bocciofila stiamo cercando di fare una valutazione generale da tutti i punti di vista, non solo economico – commenta Finelli –. Abbiamo ricevuto la solidarietà della segretaria bolognese Federica Mazzoni ed è una vicinanza che ci rincuora. Ora l’edificio resta inagibile, con calma e ottimismo ci rimbocchiamo le maniche, come siamo abituati da tempo, e lo rimetteremo in sesto, per noi è uno spazio importante, non solo per ragioni politiche, ma per l’uso che ne fa tutta la comunità locale".

Oltre agli allagamenti delle strade, dei sottopassi stradali di Casalecchio e alla rotonda Berlinguer vicino alla Meridiana, a proposito del maltempo va segnalato anche il rinvio a lunedì prossimo dell’attesa inaugurazione, che era prevista per oggi, del rinnovato Lido di Casalecchio. La pioggia violenta e intensa di lunedì sera infatti ha ostacolato il completamento delle sistemazioni ambientali, ai percorsi, e alla fine del montaggio degli arredi da esterno. Da qui la decisione di rinviare l’apertura alle 19 di lunedì prossimo.

g. m.