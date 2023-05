Centomila euro per la segnaletica La Lega: "Si rende la vita impossibile"

Il Comune "ha stanziato 100mila euro", per l’anno 2023, destinati a "interventi per la realizzazione di segnaletica orizzontale, verticale e lavori propedeutici volti all’implementazione della ‘Città 30’". Lo scrive Cleto Carlini, direttore del settore Lavori pubblici di Palazzo d’Accursio, in risposta a un’interrogazione di Matteo Di Benedetto (nella foto), capogruppo della Lega in consiglio comunale.

"Alla fine si sono accorti che, senza una legge, il progetto di Città 30 è, a norme date, irrealizzabile", commenta Di Benedetto. "Come abbiamo sempre sostenuto, ci sarebbe un altissimo rischio di incompatibilità con il Codice della strada".

I leghista ricorda come "non sia possibile decidere di abbassare a 30 kmh il limite di velocità di un’intera città". Per farlo, afferma, "c’è un unico modo: bisogna valutare, strada per strada, se le condizioni di ogni singola via lo permettono. Cosa, va da sé, improponibile".

Anche per questo Di Benedetto dubita che già da giugno, come annunciato dal sindaco, il progetto possa muovere i primi passi. In ogni caso, afferma il leghista, "il Comune deve rendersi conto che non può rendere impossibile la vita a chi, per necessità, deve utilizzare l’automobile in città".