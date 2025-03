Centrale del 118 e controlli, elisoccorso sotto la lente: cosa sta succedendo

Bologna, 1 marzo 2025 – Controlli da parte dei Nas nelle sedi del 118 di Bologna e Pavullo (quest’ultima dipende dalla centrale Emilia Est collocata di fianco all’ospedale Maggiore).

Le due visite effettuate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità sono avvenute una decina di giorni fa, prima a Pavullo e, poco dopo, a Bologna. Possibile che si tratti di ispezioni di routine che vengono eseguite in ambito sanitario e in tutti quei luoghi che hanno a che fare con la salute pubblica, da questo reparto speciale dei carabinieri.

Ma le visite dei Nas hanno riacceso l’attenzione sul 118, visto che erano stati sempre loro a effettuare le indagini sui casi di avvelenamenti nella centrale 118 bolognese. Indagini che si sono chiuse pochi mesi fa e hanno portato al rinvio a giudizio per lesioni personali, stalking e simulazione di reato l’ex coordinatore della centrale, Claudio Tacconi. Ma non sembrano esserci elementi per considerare questi ultimi controlli, come una ’costola’ dell’indagine (terminata) sugli avvelenamenti.

Intanto ieri, lo Snami (il Sindacato nazionale autonomo medici italiani), a firma della responsabile regionale per l’emergenza territoriale, Daniela Pellati, ha inviato una lettera alla direzione generale e al Servizio anticorruzione e trasparenza dell’Ausl di Bologna, oltre che al direttore della Centrale operativa 118 Emilia Est. L’oggetto è la “richiesta di chiarimenti su procedure selettive e graduatorie pubbliche per l’accesso all’elisoccorso di Pavullo”.

Il sindacato “desidera richiamare l’attenzione su alcune rilevanti problematiche riguardanti le modalità di accesso al servizio di elisoccorso presso la base di Pavullo – precisa lo Snami –. Da un’analisi accurata e dalle segnalazioni pervenute, non risultano procedure selettive né graduatorie di pubblica evidenza per l’accesso a tale servizio, aggiuntivo e che modifica in modo sostanziale le occasioni retributive dei coinvolti – viene specificato –. È pervenuta inoltre notizia che il recente reclutamento di nuovi operatori per l’elisoccorso sia avvenuto ancora una volta su criteri ignoti, quasi come se si trattasse di una ’nomina di cavalierato’ di prescelti, ai quali conseguentemente risulterebbe arbitrariamente modificato lo stipendio e le occasioni di carriera”.

La denuncia continua ponendo l’attenzione sul fatto che “siano stati esclusi professionisti che già svolgevano con comprovata esperienza e competenza tale servizio – denuncia la responsabile del sindacato – benché in alcuni casi gli stessi abbiano un contratto di lavoro specifico per l’emergenza territoriale, il quale prevede esplicitamente le attività di soccorso anche su pala rotante. A tal riguardo – prosegue – ci risulta che alcuni di questi professionisti, a fronte di richieste formali di chiarimento sulle motivazioni dell’esclusione, non abbiano ricevuto alcun riscontro scritto, lasciando spazio a perplessità e a un senso di mancato rispetto delle regole di trasparenza e imparzialità amministrativa”.