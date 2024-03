La centrale del Cavaticcio: "Turbina in sede a fine estate"

Bologna, 12 marzo 2024 – Ci vorranno almeno altri sette mesi prima che la centrale idroelettrica del Cavaticcio torni a funzionare a pieno regime. La struttura – realizzata nel 1994 e che per creare energia sfrutta il salto di 14 metri che il canale di Reno compie nel tratto di Largo Caduti del Lavoro, tra via Marconi e via Azzo Gardino – è sottoposta a lavori straordinari di ristrutturazione da marzo dell’anno scorso, quando fu estratta da sottosuolo la imponente turbina che regola tutta l’attività della centrale.

Proprio la storia della centrale e del suo restauro tuttora in corso sono al centro della puntata di oggi del nostro podcast, ’il Resto di Bologna’ disponibile sul nostro sito e sulle principali piattaforme (Spotify, Apple e Google Podcast), e i cui ospiti di oggi sono Milena Naldi, presidente della società Gestione Acque Canali Reno e Savena, e l’ingegnere Andrea Bolognesi, direttore del Consorzio dei Canali di Bologna. "Le condizioni di usura della turbina sono state maggiori rispetto a quelle che ci si aspettava – spiega Bolognesi –, sia a causa di un funzionamento caratterizzato da molti ‘stop&go’ e sia per una serie di detriti che hanno creato abrasioni alla macchina".

«A fine estate, secondo il nostro cronoprogramma – spiega Milena Naldi –, la turbina dovrebbe essere reinserita in sede. Poiché di solito in quel periodo l’acqua non è molta, ci auguriamo di poter fare le nostre prime prove di esercizio a novembre. Dall’impianto ci aspettiamo un fabbisogno energetico per 1.000-1.200 famiglie".