Centrale del 118 senza pace. Trovati volantini minatori

di Gilberto Dondi

Dopo gli avvelenamenti, i volantini minatori. È un clima sempre più infuocato quello che si respira alla Centrale operativa del 118 Emilia Est. Dopo i misteriosi malori che dall’estate scorsa hanno colpito almeno sette operatori sanitari, ora spuntano i cartelli dal vago sapore di minaccia. Due manifesti sono stati infatti attaccati nel locale dove si timbrano i badge e nella sala briefing dell’elisoccorso.

Il contenuto, piuttosto inquietante, ha lasciato di stucco il personale in servizio domenica sera, quando è avvenuta la scoperta: "Quando muori non sai che sei morto: è doloroso solo per gli altri. Lo stesso accade quando sei stupido...". Poi, più in piccolo: "Non serve fare nomi, il tuo comportamento ti identifica...".

I messaggi sono stati trovati dal capo turno, che li ha rimossi e messi in una busta di cellophane, poi ha subito avvisato i carabinieri.

I militari del Nas, già al lavoro nell’inchiesta aperta dalla Procura per far luce sugli avvelenamenti avvenuti nei mesi scorsi, sono quindi andati al Maggiore e hanno sequestrato i cartelli. Anche questo episodio, tutto da chiarire, è confluito nel fascicolo aperto a ottobre dopo l’esposto della Direzione generale dell’Ausl.

Come ormai noto, medici e infermieri, compresi quelli dell’elisoccorso, sarebbero stati avvelenati con psicofarmaci da qualcuno che lavora all’interno della centrale operativa. L’inchiesta al momento conta un indagato, accusato di lesioni volontarie.

Il tutto sarebbe nato nel contesto di un clima sempre più pesante legato ai turni sull’elicottero e ai relativi benefit. Medici e infermieri, sentiti dagli inquirenti, hanno parlato di un ambiente con forti tensioni legate appunto a questi temi.

Non è finita. Oltre agli avvelenamenti, nella vicenda sono apparsi anche altri fatti inquietanti. Alcune auto sono state vandalizzate e un operatore è stato rapinato mentre faceva jogging. Proprio quest’ultimo, al centro dei sospetti e delle voci, intervistato dal Carlino, ha respinto ogni accusa: "Io non sono il colpevole, sono una vittima – si è difeso – anche io sono stato avvelenato e ho avuto un malore. Poi sono anche stato rapinato. Mi sarei avvelenato e rapinato da solo?".