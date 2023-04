"Centrale unica per gli appalti del Pnrr"

Con sedici voti a favore e uno contrario è stato approvato l’altra sera nella sala consiliare del municipio di Persiceto il bilancio di previsione 2023 dell’Unione dei Comuni di Terre d’Acqua: Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata. "L’approvazione del bilancio è stata un momento importante – spiega Michael Santi (nella foto), presidente del consiglio dell’Unione –, perché è il primo bilancio approvato dal consiglio dopo la fine della gestione dei commissari. Dopo un anno dalla ripartenza, l’ente lancia così gli obbiettivi per quest’anno ma allo stesso tempo è stato fatto il punto sui risultati raggiunti l’anno scorso".

Il bilancio, a parere del presidente del consiglio, sfiora complessivamente quasi otto milioni di euro e oltre ad aver raggiunto l’equilibrio finanziario dell’ente, segna la piena ripartenza degli uffici dell’Unione: personale, di piano, che gestisce le politiche sociosanitarie, informatici e ragioneria. In questo senso si segnalano oltre 800mila euro di avanzo che i sindaci potranno decidere nei prossimi mesi come utilizzare. "Tra i risultati raggiunti – prosegue Santi –, fondamentale è stata la costituzione della centrale unica di committenza che permetterà tra gli altri di affidare gli appalti del Pnrr dei sei comuni aderenti e la realizzazione di diversi progetti legati all’ambito del sociale con particolare riferimento ai più giovani. Particolarmente importante poi il fatto che in quest’anno andremo a completare la pianta organica dell’ente con nuove assunzioni che permetteranno una maggiore efficienza e tempestività dei servizi". E aggiunge: "In questi dodici mesi da presidente del consiglio credo che sia importante riconoscere il lavoro svolto dal consiglio che pur di diverso colore politico ha condiviso questo progetto di ripartenza dell’Unione. Mi preme altresì ringraziare i dipendenti per il grande spirito di servizio messo in campo".

Soddisfatto il presidente dell’Unione, il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti, riguardo l’approvazione del bilancio. "Sono contento del lavoro svolto – dice Pellegatti – ; abbiamo assieme condiviso un percorso per raggiungere determinati obiettivi, come la digitalizzazione completa dei Comuni. Abbiamo iniziato a mettere a posto i conti dell’ente e sbloccato i concorsi in modo tale da sostituire i dipendenti andati in pensione. E mi ha fatto molto piacere vedere in sala consiliare funzionari di uffici dell’Unione che hanno assistito alla seduta".

Pier Luigi Trombetta