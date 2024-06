Centrali eoliche. Sindaci scettici:: "Tenuti all’oscuro"

CASTIGLIONE DEI PEPOLI e CAMUGNANO

La possibile costruzione di due impianti per la produzione di energia eolica ha fatto scattare l’allarme nei residenti dei comuni di Castiglione dei Pepoli e di Camugnano. Si tratta di due centrali di grandezza simile, una a sette pale e l’altra a sei, che anche dal punto di vista burocratico stanno seguendo lo stesso iter, dato che il procedimento per l’opera più piccola è stato avviato lo scorso aprile, mentre il cammino dell’altra è partita all’inizio di questo mese. Siccome i due impianti hanno una potenza nominale massima di 30 megawatt, entrambi i progetti rientrano nel Procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), essendo la Regione l’autorità competente. Pur essendo questo un iter semplificato, la valutazione definitiva sulla fattibilità dell’opera spetta ad Arpae, l’agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-romagna, che esprimerà il suo giudizio tra 12/ 18 mesi.

"Questa è la situazione oggettiva – commentano il neosindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi e il sindaco di Camugnano Marco Masinara in una nota congiunta -. Ma ad oggi i procedimenti sono in corso di istruttoria e nulla è stato deciso".

Gli impianti saranno installati sul territorio di Camugnano, mentre Castiglione sarà interessato dalle cabine elettriche. Quello che preoccupa la cittadinanza è che i primi passi di questi due procedimenti si sono svolti nel silenzio totale e anche il nuovo sindaco di Castiglione non ha nascosto le sue perplessità per questo muoversi in modo silenzioso.

"Sono molto scettico su questi progetti – spiega Tarabusi in un post su facebook - e il fatto che siano stati protocollati due progetti senza informazioni preliminari e senza alcuna condivisione non mi lascia sereno. In questo momento sto studiando le carte e contattando i vari enti, ma non mi è piaciuta la scarsa trasparenza dei proponenti che protocollano senza informare nessuno. Per progetti come questi si deve coinvolgere il territorio altrimenti non posso essere favorevole a prescindere. Seguirò tutto con estrema attenzione, queste proposte non devono essere dei meteoriti che cadono improvvisamente sul territorio, ci vuole tempo per capire chi sono gli investitori, cosa propongono, la sostenibilità ed il costo per il territorio".

Le imprese coinvolte sono Santa Chiara Energia srl di Milano (6 pale eoliche) e Energia pulita 3 srl con sede in Potenza (7 pale).

Massimo Selleri