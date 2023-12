Centri assistenza urgenza. Venti euro per la visita. Interrogazione in Regione

Un ticket di 20 euro per chi si rivolge ai Cau (i Centri assistenza urgenza), ma non è iscritto al servizio sanitario regionale per varie ragioni: è studente, è un lavoratore che si ferma per breve tempo, è un turista. A chiedere chiarezza sul pagamento del ticket è Rete civica, che ha depositato una interrogazione in Regione sui volantini che si trovano nelle strutture sanitarie.

"Per i cittadini non assistiti dal servizio sanitario regionale è prevista la tariffa di euro 20 da corrispondere al medico che emetterà specifica ricevuta, si può leggere sui volantini – fanno notare i consiglieri regionali di Rete civica, Marco Mastacchi (foto) e Simone Pelloni –. Vogliamo sapere quale sia il motivo per cui nelle faq (le domande più frequenti, ndr) pubblicate non è menzionata la casistica di coloro che non viene assistita dal servizio sanitario regionale ed è invece sottolineato che per la visita e le prestazioni erogate da medico e infermiere dei Cau non si paga il ticket e se non ritenga opportuno riconoscere un compenso anche al professionista infermiere, sempre in considerazione dell’aumento dello sforzo richiesto, come riconoscimento dell’impegno profuso e delle attività da sviluppare all’interno di tali strutture".

Dalla Regione viene sottolineato che "i venti euro sono a carico del cittadino, fuori sede, che quindi non ha un medico di medicina generale nel territorio emiliano-romagnolo".

m.ras.