Centri estivi 2025 a Bologna, il click day fila liscio: oltre 4mila domande in mezz’ora

Bologna, 5 maggio 2025 - Più di 4.000 domande nella prima mezz’ora e soprattutto nessun intoppo. Zero. Addirittura nei primi minuti di iscrizioni, tra le 13 e le 13.08, sono state inviate e confermate ben 3.144 domande su un totale di 6.672 codici richiedenti totali.

Dopo una quasi decennale traversata nel deserto fatta di computer impallati, clessidre che ruotano a vuoto, sistemi in crash e domande finite non si sa dove, il nuovo click day per i centri estivi funziona a meraviglia. Con tanto di calcolo dei microsecondi. Già perché a questa tornata vale sempre la regola del chi prima arriva meglio alloggia. "Il sistema calcola fino al microsecondo”, rassicurano in Comune, dove ora si sta tirando un sospiro di sollievo per la prova superata. In rete è tutto un “Incredibile”, “Filato tutto liscio”, “Non ci credo”. Salvo una mamma che, in preda all’euforia, ironizza: “Protesterò in Comune perché ci hanno tolto l’opportunità di lamentarci e malignare sulle procedure come ogni anno”.

Quest’anno, in effetti, per evitare disagi e pasticci, il Comune ha introdotto una grossa novità: ha suddiviso l’iscrizione in due fasi differenti. Il primo step è andato on line dal 14 al 28 aprile ed è stata una sorta di pre-iscrizione. Dopo l’invio, il genitore ha ricevuto via email un link e un codice richiedente per la successiva conferma. Inoltre, per tutte le domande di iscrizione dei figli appartenenti allo stesso nucleo anagrafico, è stato rilasciato un unico codice richiedente. Seconda novità importante perché così ci si collegava collegare una sola volta. Secondo step da qui al 9 maggio. Addirittura con countdown comparso sui pc delle famiglie. Qui si doveva confermare l’iscrizione: ci si collegava al link ricevuto via email al momento dell’invio della pre-iscrizione, inserire il codice richiedente e il gioco è fatto. Due click.

Il nuovo click day, insomma, funziona. Grazie alle “nuove modalità di accesso al servizio realizzate dall’Amministrazione”, spiega il Comune e alla nuova “piattaforma attivata su cloud” che ha permesso di reggere i carichi di utenza che negli ultimi anni sono stati sempre crescenti grazie anche al potenziamento continuo dei servizi estivi che hanno generato maggiore domanda. Se poi tra oggi e il 9 maggio non si confermerà la domanda di iscrizione precedentemente inviata non si perfezionerà la richiesta e non sarà possibile accedere ai Centri estivi.

Le prime assegnazioni dei Centri estivi saranno dal 20 al 22 maggio. A partire dal 23 maggio sarà possibile presentare ulteriori domande di iscrizione ai Centri estivi e potrà presentare domanda anche chi non è residente nel Comune di Bologna: in questa fase si potranno presentare domande solo sui posti eventualmente disponibili indicando una sola preferenza per ogni settimana scelta.