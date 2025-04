Centri estivi, aumentano i contributi. Progetti inclusivi

Inclusività e accessibilità. Sono le ‘parole chiave’ che animano programmazione e organizzazione dei centri estivi e dell’offerta per bambini e adolescenti che restano in città. "L’obiettivo è che anche le famiglie con un reddito più basso ne possano beneficiare", dice Daniele Ara, assessore a Scuola e adolescenti. A Palazzo D’Accursio presenti Veronica Ceruti, direttrice Educazione, istruzione e nuove generazioni, Lucia Paglioni, direttrice Ufficio supporto al sistema scolastico informativo e servizi educativi dai 6 ai 18 anni e Fabiana Forni, responsabile Ufficio adolescenti e centro risorse del sistema formativo integrato dagli 0 ai 18 anni. I servizi estivi nel Comune prevedono un modello che spazia dai piccoli del nido fino ai diciottenni e per realizzarlo tra risorse della Regione e comunali, sono stati stanziati più di un milione e 400 euro. "Siamo orgogliosi, è la prima volta che comunichiamo un palinsesto unitario che prende tutte le fasce d’età", dice Ceruti.

Novità per la domanda di contributo, che può essere presentata dal 3 al 24 aprile per chi ha un’Isee fino ai 35mila euro, importo superiore a quello della regione Emilia-Romagna, per cui il limite è 26mila euro. Il contributo sarà di 100 euro settimanali, per un massimo di 300 per ogni partecipante. Cambiamento anche per le iscrizioni di bambini tra i 3 e i 14 anni. Sarà possibile precompilare la domanda online dal 14 al 28 aprile, successivamente l’interessato riceverà via email un link e un codice (unico per i figli dello stesso nucleo familiare) che serviranno per la conferma della domanda prevista dal 5 al 9 maggio. Inoltre il Comune per quest’anno ha ufficializzato il progetto ‘Scuole aperte tutto l’anno’ che offrirà l’opportunità agli studenti dagli 11 ai 14 anni di vivere la scuola in modo innovativo non solo durante l’estate ma anche per tutto l’anno scolastico. L’iscrizione per questo progetto potrà essere effettuata dal 14 aprile fino al 9 maggio nella scuola frequentata.

Per le novità riguardanti il tema dell’inclusione, si conferma la sperimentazione del modello per bambini con disabilità che prevede educatori che collaborano con i gestori del centro estivo, la qualificazione dell’accoglienza e l’assegnazione di un monte ore settimanale rispettando le necessità individuali. Un piano per cui saranno impiegati oltre un milione di euro di risorse comunali e 400mila euro di fondi nazionali. Inoltre, anche per l’estate 2025 ci sarà un elenco di gestori che proporranno attività per ragazzi con disabilità dai 14 ai 19 anni. Previsto inoltre per il 12 aprile in piazza Lucio Dalla un open day in cui verranno presentate tutte le offerte per l’estate.

Jasmine Catanese