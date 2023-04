Centri estivi, bonus tagliato "Molti bimbi restano fuori"

Salvo il miracoloso arrivo di risorse extra da Roma come chiesto dall’Anci, saranno ben 1.029 le famiglie che, questa estate, non potranno ottenere il bonus per i centri estivi. Il Comune vede azzerate le risorse statali (nel 2022, 348.762 euro) e si trova costretto al taglio dell’Isee per accedere al contributo: da 35 mila euro a 24 mila euro. Una sforbiciata che preoccupa le famiglie che devono già fare i conti con l’aumento dei costi per i centri estivi e la conseguente contrazione (per 1.029, l’azzeramento) del bonus che da 112 euro settimanali scivola a 110 euro per un massimo di 300 euro complessivi (336 euro nel 2022). I conti sono presto fatti: per i centri estivi il Comune prevede di investire 2.694.274 euro che, nel 2022, ammontavano a 2.876.847 euro grazie ai fondi dello Stato. Spacchettando la cifra, la Regione aumenta le sue risorse (da 518.131 euro a 552.258 euro), il Comune idem (da 822.445 euro a 906.042 euro cui va aggiunta la spesa per l’inclusione dei bambini disabili da 1.187.518 euro a 1.235.974 euro). Nonostante i segni più, il buco provocato da Roma causa un danno alle famiglie. Certo il Comune ci ha messo del suo: investendo di più anche sul fronte disabilità; un nuovo portale per le iscrizioni on line, l’anticipo al 26 aprile delle iscrizioni, ma la sostanza non cambia.

Il limite è fissato dalla Regione e il Comune si è allineato. I 35mila euro dello scorso anno, erano frutto dell’aggiunta di risorse proprie da parte del Comune. Risorse che adesso non ci sono più. "Questa del Comune non certo è una politica a sostegno alle famiglie", accusa Margherita, una mamma, che si chiede: "Se la Regione ha aumentato i fondi perché ha poi abbassato il contributo a famiglia dai 336 dello scorso anno a 300 per il 2023?". Qui, incalza Francesca, altra madre: "Non si tratta di sostenere genitori disoccupati, ma famiglie che lavorano e che così resteranno fuori. Anche perché i costi dei centri estivi sono proibitivi di per sé".

Critica anche la consulta di Cinnica: "Constatiamo con preoccupazione la decisione del Comune che sembra andare nel segno di un disinvestimento e che va a toccare il sostegno alla natalità e alle famiglie. Il contributo totale, peraltro ridotto di 60 euro, è una misura appena sufficiente per dare sostegno alle famiglie. Chiediamo all’amministrazione di motivare la scelta".

f.g.s.