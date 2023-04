"Centri estivi, click day per età o per quartiere"

Dopo anni e anni di débâcle sui click day per l’iscrizione ai centri estivi (l’ultima il 26 aprile, con tanto di sistema nuovo di zecca), ora l’assessore comunale alla scuola Daniele Ara ipotizza, o quanto meno pensa, nuove soluzioni. Come, ad esempio, diversi click-day per fasce di età di bambini o per quartiere.

Di sicuro è no al criterio degli stradari o al lasciare le iscrizioni ai centri estivi in mano ai singoli gestori. Inoltre, sollecitato dai consiglieri comunali in Question Time, l’assessore non chiude del tutto nemmeno all’ipotesi di graduatorie ad hoc, con alcuni criteri di priorità, in modo da evitare la pura e semplice corsa al primo che arriva.

"Bisogna capire qual è il sistema più adatto per inserire queste domande", osserva Ara ricordando che, nel primo giorno, ne sono arrivate oltre cinquemila, molte di più dello scorso anno.

"Si può anche pensare – spiega l’assessore – di dividere l’utenza a seconda dell’età dei bambini o a seconda del quartiere in modo da avere diversi momenti di accesso a seconda della tipologia o di dove sono localizzati i residenti".

Per quanto riguarda le graduatorie, "non possiamo chiedere l’impossibile agli uffici, già impegnati con quelle di nidi e materne, ma è chiaro che è qualcosa che valuteremo in modo che non sia solo al primo che arriva". Infine, Ara invita la politica a una riflessione più complessiva sul calendario scolastico che porti ad una estate più corta.

Per Cinnica, consulta per l’infanzia, "c’è bisogno di iniziare a promuovere un reale ripensamento della distribuzione dei 200 giorni di attività didattica nel corso dell’anno. Non si tratta di andare a scuola più giorni, ma di cambiare i tempi della didattica e di immaginare una sinergia differente che possa potenziare il welfare a sostegno delle famiglie. Non solo chiediamo, ma ci aspettiamo, che questa città e questa Regione possano farsi portatrici di un cambiamento effettivo dimostrando un reale impegno nei confronti delle famiglie e dei bambini".

