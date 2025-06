Centri estivi, domande al via. Ecco come avere il contributo

In vista della fine dell’anno scolastico, il Comune di San Giovanni in Persiceto, segnala i centri estivi per la fascia di età 3-17 anni, aderenti al progetto regionale ‘Conciliazione vita – lavoro’ per l’anno 2025. A inizio giugno sarà pubblicato l’avviso rivolto alle famiglie residenti nei Comuni dell’Unione Terre d’Acqua, con termini e indicazioni per effettuare la richiesta di contributo, sulla base delle disposizioni regionali per il ‘Bonus rette’. Il contributo regionale, per le famiglie che hanno i requisiti, è di fino a 300 a figlio, soglia di 100 euro a settimana, per un massimo di 3 settimane. Sarà pubblicato un apposito avviso pubblico con indicazioni su come fare domanda.

L’elenco delle famiglie ammesse al contributo sarà poi trasmesso all’Unione Terre d’Acqua, che elaborerà la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo. In caso di domande superiori alla disponibilità finanziaria, sarà elaborata una graduatoria in funzione del requisito Isee. I centri estivi attivi sul territorio persicetano, aderenti al progetto regionale sono Agent.er – Archeo-scienze camp; Associazione scuola materna Santa Clelia Barbieri; Centese Calcio; centro tennis Persiceto; Cmp Persicetana; Fc Persiceto ’85; Fondazione polo d’infanzia Amici dei bimbi; parrocchia di San Matteo della Decima; Ritmo Danza; scuola dell’infanzia Sacro Cuore; Società Dolce nelle scuole Scagliarini Antonangeli, Quaquarelli e Gandolfi; Società ginnastica persicetana; Tennis Decima; The american english school; Vis Academy Persiceto e parco - tenda Wanda Circus.

p. l. t.