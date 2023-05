Centri estivi, gestori cercansi

L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese ha approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi che intendono aderire al "Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro" promosso dalla Regione rivolto alle famiglie per la frequenza dei centri estivi. I gestori interessati dovranno inviare tutta la documentazione a sostegno della loro candidatura ad uno specifico indirizzo pec reperibile sul sito web dell’Unione. Per il sesto anno consecutivo la Regione è a fianco alle famiglie, confermando il sostegno economico per ridurre i costi delle rette. Lo ha deciso la Giunta che ha approvato il progetto per la conciliazione vita-lavoro per il 2023. Si tratta di un pacchetto che vale 7 milioni di euro, 1 milione in più rispetto al 2022, provenienti dal Fondo sociale europeo Plus. L’anno scorso sono state circa 23mila le famiglie dell’Emilia Romagna che hanno potuto usufruire della misura regionale, di cui oltre 500 erano residenti nel nostro appennino.