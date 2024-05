Centri estivi, i commercianti aiutano le famiglie

L’iniziativa ‘Uno scontrino per i campi estivi’ dei commercianti di Ozzano dà una mano alle famiglie. I commercianti aderenti al Comitato CentrOzzano sono diventati, negli anni, un importante punto di riferimento per tutta la comunità. "Il Comitato - afferma il presidente Marco Ghigi - è da sempre molto attento al sostegno delle attività commerciali del paese e alle famiglie. Spesso organizza delle iniziative che hanno una doppia finalità, una di tipo sociale e una appunto volta a cercare di ‘fidelizzare’ il più possibile i cittadini verso le attività commerciali locali. Negli anni passati sono state organizzate varie iniziative con queste finalità come ‘Uno scontrino per la scuola’, ‘Ozzano ci sta a cuore’, ‘Uno scontrino per lo sport’. Con il ricavato dell’iniziativa ‘Ozzano ci sta a cuore’ i commercianti hanno donato al Comune e quindi a tutta la collettività, due defibrillatori che sono stati installati in due punti strategici del paese.

Quest’anno, invece, - continua il presidente - abbiamo pensato di aiutare le famiglie che hanno bambini o ragazzini che, durante la chiusura delle scuole, devono frequentare i centri estivi in quanto i genitori lavorano, costringendo quindi le famiglie ad esborsi economici di un certo rilievo. Ed ecco quindi la realizzazione dell’iniziativa ’Uno scontrino per i campi estivi’ con il patrocinio dall’Amministrazione comunale.

Raccogliendo gli scontrini degli acquisti fatti nei negozi del paese aderenti all’iniziativa, durante tutto il mese di maggio, ai possessori verrà rilasciato un buono pari al 10 per cento dell’importo totale degli scontrini convalidati e il buono potrà venire utilizzato per l’iscrizione ai campi estivi delle società aderenti all’iniziativa che sono: Ginnastica Arci Ozzano, Pallavolo Ozzano, Piscina di Ozzano-Sogese, Seacoop e Sport Club ozzano. I piccoli negozi di paese sono da sempre un valore aggiunto. Molti proprietari di negozi vivono a Ozzano, conoscono molte persone e il cliente che entra non è solo tale, ma, il più delle volte, è anche un conoscente o un amico.

La forza dei piccoli negozi non sono i marchi che vendono, ma l’affidabilità, la cortesia, il fatto di essere dietro al banco tutti i giorni e di rispondere della qualità della merce venduta o del servizio offerto. Tutti noi commercianti ci auguriamo che gli ozzanesi approfittino di questa bella occasione che potrà portare vantaggi concreti alle famiglie e aiutare il commercio di vicinato".