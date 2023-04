Centri estivi: il click day è un’odissea I genitori tra rabbia, stop e attese

di Federica Gieri Samoggia

"Da diversi anni faccio i click day dei centri estivi. Quindi posso affermare senza sbagliare: male come quest’anno mai, ma mai, mai, mai". E i mai di mamma Alice sarebbero stati molti, ma molti di più se il cervellone del Comune non avesse sussultato e Alice non fosse dovuta correre a inviare la fatidica domanda. Accompagnata da rito scaramantico. Scempio, vergogna, e "chi è al lavoro come fa?": piove di tutto sul Comune reo di non aver saputo gestire, quanto meno in modo decente, neanche quest’anno, le iscrizioni online ai centri estivi in occasione del click day. Da notare che per i centri estivi vale la regola del chi primo arriva, meglio alloggia.

"Oltre ai costi assurdi delle iscrizioni, c’è anche questa umiliazione", punzecchia mamma Chiara. Una forca caudina perché "O puoi pagare 200 euro e oltre per un centro privato o devi ricorrere a quelli convenzionati, peraltro salatissimi", osserva mamma Cinzia. Una disfatta che si ripete anno dopo anno. Su quella andata in scena nel 2022, per di più a mezzanotte, gli assessori alla Scuola e all’Agenda digitale, Daniele Ara e Massimo Bugani mettevano la pietra tombale, annunciando un sistema nuovo. Euro pubblici investiti per un meccanismo (con una mirabolante ‘sala di attesa’ e 45 minuti di tempo per compilare e inviare) andato in crash un secondo dopo l’apertura delle 14. L’opposizione (Bologna ci piace, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) tuona. Le chat ribollono, i post snocciolano racconti assurdi incluso quello di chi, dopo due ore, alle 16 non sa come andare a prendere il figlio all’uscita da scuola, mezz’ora dopo, perché è ancora in attesa. ‘Non mi carica la pagina’, ‘Sono bloccata dopo un’ora di fila’, il tutto con immagini sui tempi di attesa o su Status 500 Internal Server Error, Impossibile raggiungere il sito.

Al danno, la beffa: raccontano in Rete che i ligi aspettano l’ora X, le 14. Ma son si sa bene perché già alle 13,30, senza dare comunicazione, il Comune dà la possibilità di accedere. Così chi si è connesso puntuale o si trova davanti fino a 1.500 genitori in attesa oppure, più facile, attende, entra, si autentifica e poi il sistema si blocca.

"Ma avranno fatto delle prove prima di rendere operativo il gestionale?", si chiede mamma Margherita. La consulta Cinnica è subissata di segnalazioni: "La scelta di persistere in un click day è discriminatoria. Invitiamo le istituzioni a ripensare in maniera profonda non solo la gestione dell’offerta estiva, ma l’intero calendario scolastico. È necessario mettere in campo delle risposte davvero innovative e al servizio delle famiglie".

Dal Comune la spiegazione arriva alle 17 senza scuse e questo fa infuriare i genitori.

"A due ore dall’avvio delle iscrizioni sono già oltre 800 le persone che hanno concluso la procedura – spiega Bugani –. Al momento si registrano 3.982 persone in coda che aspettano il proprio turno nella sala di attesa virtuale. Il tempo di attesa per chi è in coda è stimato in circa 12 minuti ogni 100 persone. Si sono registrati alcuni problemi superati i 4mila accessi simultanei e quindi dalle 14.30 alle 15 circa alcune persone non sono riuscite ad accedere al sistema di sala d’attesa online. Dalle 15.30 è invece ripreso regolarmente l’accesso al sito. Alle 20 si erano iscritti in 3.445".