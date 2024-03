Centri estivi per i bambini. Ecco tutte le date delle iscrizioni

Famiglie con i calendari in mano: l’assessorato alla Scuola, guidato da Daniele Ara, ha fissati i tempi o meglio le date per le iscrizioni, ai centri estivi, per i bambini dai tre anni in su, inclusi quelli dagli 11 ai 14 anni. Molte le novità a partire dallo scaglionamento, per età, dell’invio delle domande. Confermato al 20 aprile l’open day dei centri estivi. L’assessore Ara dichiara che "prosegue il nostro impegno per consolidare li sistema. Con novità all’atto dell’iscrizione, più risorse sull’inclusione, incremento dei centri estivi e delle scuole aperte d’estate e attenzione ai luoghi di comunità come le case di quartiere. Attendiamo fiduciosi le risorse dal governo".

Primo grande cambiamento: poter separare la richiesta del contributo al centro estivo dall’iscrizione vera e propria. Il modulo per il bonus dovrà essere inviato dal 3 al 23 aprile. Quanto alla definizione delle fasce Isee per il bonus, ci penserà la delibera di Giunta in uscita a fine marzo. Passando alle iscrizioni che tanta ansia provocano ai genitori, invariata la regola del chi primo arriva meglio alloggia. Con l’eccezione della priorità ai bambini con disabilità. Seconda novità: c’è la possibilità di precompilare l’iscrizione, ma solo dal 15 al 28 aprile. Tre le preferenze, a settimana, ammesse su ogni modulo. Venendo alle iscrizioni: per le fasce 6-11 anni e 11-14 anni si può inviare la domanda dal 29 aprile al 6 maggio. Per la fascia 3-5 anni, invece, dal 6 al 13 maggio. Possono presentare domanda anche i bimbi ’anticipatari’ (nati nel 2021 e frequentanti la materna) e chi è in una sezione primavera. Dopo il rodaggio dello scorso anno, anche per quest’anno i 50 gestori degli oltre cento centri estivi assegneranno, in contemporanea e dal 17 al 23 maggio, i bambini ai centri. Per chi non arriva in tempo, nessuna paura: residenti o non residenti si potranno iscrivere dal 25 maggio in poi e per tutta l’estate. Sul fronte risorse, in attesa di quelle statali (nel 2023, 350mila euro; nel 2022, 339mila), Regione e Comune hanno già definito, ciascuno, l’ammontare. La Regione mette 557.445 euro e il Comune 650.000 euro.

In totale l’investimento è di 1.207.445 euro. Un focus va fatto sull’inclusione dei bambini disabili. Due novità: abolito il tetto alle settimane di frequenza e più risorse. Il Comune recupera 300mila euro che si vanno ad aggiungere a 1.217.883 euro. Per venire incontro in modo migliore alle esigenze delle famiglie con bambini disabili, l’assessorato di Ara li ha coinvolti in un sondaggio. Su 704 questionari inviati, le risposte sono state 175. In media le famiglie hanno chiesto 6,11 settimane di frequenza ai centri estivi. Spacchettando il dato, 26 famiglie (quasi il 15 per cento) chiede 8 settimane, 17 famiglie (circa il 10 per cento) 10 settimane e 10 famiglie (sfiorano il sei per cento) hanno fatto richiesta di 7 settimane.

Federica Gieri Samoggia