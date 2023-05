Centri estivi, un rebus continuo Il caso delle mail di conferma

Centri estivi-fase due, la conferma dell’iscrizione: altro pasticcio. Dopo la dèbacle del nuovo sistema di iscrizioni on line ai centri estivi, ora è il momento dell’accettazione delle domande e in rete viaggiano i racconti più assurdi, oltre alla rabbia dei genitori. Cosa stia accadendo lo spiega bene mamma Chiara, due pargoli di età differenti entrambi iscritti: "In soldoni, la gestione dei campi estivi non si può che considerare peggiorativa – accusa –. In questi giorni stanno arrivando le mail di conferma, senza che si riescano a capire i criteri impiegati per il loro invio". Alcune famiglie, racconta, "stanno ricevendo mail di conferma da più scelte, altre famiglie, tipo la nostra, non stanno ricevendo nessuna mail perché il server del Comune rimanda indietro alcuni indirizzi del più noto server di posta elettronica". Insomma, "c’è molta confusione e gli stessi gestori forniscono versioni divergenti su come verranno gestiti gli ordini di scelta. Tutta questa gestione costa molto tempo alle famiglie ed è anche molto stressante". Non va meglio a chi, come mamma Alice, si è visto recapitare prima, ovvero domenica, la mail di conferma della seconda scelta e ieri quella relativa la prima scelta. "E ora che faccio? Se accetto la prima scelta devo disdire la seconda o lo fa il cervellone in automatico? Non vorrei rimanere fuori da tutto. Nessuno spiega niente, non ci sono istruzioni. È sempre peggio".

Dal canto suo il Comune spiega la faccenda così: "Nei giorni scorsi sono partire molte mail di risposta ai genitori, non tutte però. C’è stato qualche ritardo, dovuto al momento dell’emergenza. Entro oggi (ieri, ndr) comunque tutte le mail arriveranno alle famiglie. Qualche centro, davanti a richieste di genitori, ha inviato in modo autonomo la risposta, anche a loro oggi arriverà la mail ufficiale dal Comune. Si tratta comunque di pochi casi". Va anche detto che "il 78% dei turni richiesti in prima scelta sono stati accolti. Ora proseguiranno le assegnazioni della seconda scelta".

f. g. s.