Centri per rimpatri, il focus della Prefettura

Come richiesto dal Viminale, le prefetture si prenderanno del tempo per monitorare i territori. E solo in un secondo momento, non a brevissimo a quanto pare, verranno sviluppate delle ipotesi su dove poter ttivare dei centri per il rimpatrio dei migranti, almeno uno per ogni Regione. E’ quello che filtrava ieri dopo l’intervista di Matteo Piantedosi al quotidiano ‘Libero’, il ministero dell’Interno ha annunciato la necessità di utilizzare dei Cpr e subito in Regione si è pensato a Bologna. Un’ipotesi realistica?

Non è impossibile, ma attualmente indiscrezioni da Palazzo Caprara allontanano quell’eventualità. Il tandem è sempre quello con Modena, dove un Cie (i vecchi e contestati centri di identificazione ed espulsione) c’era già. Ma oggi non ci sarebbe nulla, né su Bologna (che come struttura ha solo l’attuale Cas di via Mattei) né su Modena. Si vedrà nei prossimi mesi, probabilmente questa dei Cpr sarà una partita del 2024. Una possibilità che ritorna dopo che a Bologna se ne riparlò circa sei anni fa, quando riesplose il tema spinoso dei rimpatri.

Ieri intanto il tema migranti era all’ordine del giorno della giunta di viale Aldo Moro, la situazione al limite è bene in vista, l’assessore Igor Taruffi a breve dovrebbe incontrare i sindaci e poi anche il ministro Piantedosi. Taruffi ha chiaro il percorso da intraprendere. "Quelle per il Cpr sono valutazioni che il governo fa direttamente con la Prefettura – spiega Taruffi, titolare del Welfare in Regione –, a suo tempo chiedemmo un tavolo di coordinamento costante Stato-Regioni, un punto di riferimento che purtroppo manca ancora. Siamo sempre lì, non c’è una regia dietro la gestione dei flussi migratori, il governo ha chiare responsabilità e la situazione per i sindaci del territorio sta diventando insostenibile, specie per i minori non accompagnati i territori si trovano in grande difficoltà. L’Emilia-Romagna sta facendo già troppo da tempo, va garantita una più equa redistribuzione degli arrivi sul territorio nazionale e vanno garantite risorse aggiuntive per la rete Sai e per i Cas".

