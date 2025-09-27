Marche, l’ultimo confronto

Marche, l'ultimo confronto
Centri riabilitazione cerebrolesi. Lista Ibia, c'è l'Ospedale Santa Viola
27 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Un’eccellenza bolognese nella nuova mappa internazionale preliminare dei centri di riabilitazione per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e disturbi della...

Il Presidio ospedaliero accreditato Santa Viola, specializzato da oltre un ventennio nel trattamento di questi pazienti

Un’eccellenza bolognese nella nuova mappa internazionale preliminare dei centri di riabilitazione per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e disturbi della coscienza, sviluppata in collaborazione con l’International Brain Injury Association (IBIA). A rappresentarla è il Presidio Ospedaliero Accreditato Santa Viola, specializzato da oltre un ventennio nel trattamento di questi pazienti. Il Presidio Santa Viola, accanto alla mission primaria di riabilitazione e lungodegenza, gestisce con uno staff medico specializzato un nucleo dedicato a pazienti con disordine della coscienza. Il personale sanitario inoltre prende in carico familiari e caregiver, mettendo a disposizione un servizio di counseling psicologico e gruppi di automutuoaiuto.

A monte della mappa c’è l’indagine, condotta tra il 2022 e il 2024, curata dalla dottoressa Anna Estraneo, Senior researcher della Fondazione Don Gnocchi, la quale ha raccolto dati da 153 centri in 35 Paesi tra cui gli Stati Uniti e l’Italia.

"La mappa, accessibile liberamente online – spiega Estraneo – fornisce dettagli sui servizi offerti e contatti diretti dei centri. I risultati evidenziano ampia variabilità nei modelli di cura, ma un’attenzione diffusa al supporto dei caregiver. L’Italia è ben rappresentata con numerosi centri altamente specializzati".

Queste le parole della direzione sanitaria: "Essere entrati a far parte di questa directory mondiale realizzata dagli esperti di IBIA è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Il report dell’associazione analizza la qualità dei diversi centri che si occupano di disordini della coscienza e ne realizza una mappa che contiene solo i più affidabili per famiglie e pazienti", una ’medaglia’ che "valorizza indirettamente la sanità dell’Emilia-Romagna nel mondo". Una regione, la nostra, dove il privato accreditato continua a svolgere un ruolo fondamentale.

