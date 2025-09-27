Centri riabilitazione cerebrolesi. Lista Ibia, c’è l’Ospedale Santa Viola

Un’eccellenza bolognese nella nuova mappa internazionale preliminare dei centri di riabilitazione per pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite e disturbi della coscienza, sviluppata in collaborazione con l’International Brain Injury Association (IBIA). A rappresentarla è il Presidio Ospedaliero Accreditato Santa Viola, specializzato da oltre un ventennio nel trattamento di questi pazienti. Il Presidio Santa Viola, accanto alla mission primaria di riabilitazione e lungodegenza, gestisce con uno staff medico specializzato un nucleo dedicato a pazienti con disordine della coscienza. Il personale sanitario inoltre prende in carico familiari e caregiver, mettendo a disposizione un servizio di counseling psicologico e gruppi di automutuoaiuto.

A monte della mappa c’è l’indagine, condotta tra il 2022 e il 2024, curata dalla dottoressa Anna Estraneo, Senior researcher della Fondazione Don Gnocchi, la quale ha raccolto dati da 153 centri in 35 Paesi tra cui gli Stati Uniti e l’Italia.

"La mappa, accessibile liberamente online – spiega Estraneo – fornisce dettagli sui servizi offerti e contatti diretti dei centri. I risultati evidenziano ampia variabilità nei modelli di cura, ma un’attenzione diffusa al supporto dei caregiver. L’Italia è ben rappresentata con numerosi centri altamente specializzati".

Queste le parole della direzione sanitaria: "Essere entrati a far parte di questa directory mondiale realizzata dagli esperti di IBIA è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Il report dell’associazione analizza la qualità dei diversi centri che si occupano di disordini della coscienza e ne realizza una mappa che contiene solo i più affidabili per famiglie e pazienti", una ’medaglia’ che "valorizza indirettamente la sanità dell’Emilia-Romagna nel mondo". Una regione, la nostra, dove il privato accreditato continua a svolgere un ruolo fondamentale.