Centro anziani, nuova vita Accordo Comune-Asp per potenziare i servizi

Lunga vita al centro anziani ‘Luigen’. Il Comune di Pieve ha raggiunto un nuovo accordo con Asp-pianura est per il futuro del centro sociale di via Campanini, luogo di aggregazione e punto di riferimento per tanti anziani del territorio. "Abbiamo chiesto e ottenuto da parte di Asp – spiega il sindaco Luca Borsari – di concedere in comodato l’edificio dove oggi è collocato il servizio lavanderia, in imminente dismissione. In questo modo il Comune è disponibile a concedere il mantenimento dell’uso della tensostruttura e della cucina, l’uso dell’edificio ‘ex lavanderia’ (circa 60 metri quadri oltre alle tettoie) e l’uso del giardino. Tutto questo consentirebbe al centro di riqualificare l‘ex lavanderia’ adibendola a bar affacciato sul giardino, ricavando anche i servizi igienici. L’Amministrazione, in cambio, chiederebbe la sola corresponsione di un contributo pari all’onere che l’Asp richiederebbe a sua volta al Mununicipio per il comodato della ‘ex lavanderia’ pari a 3.000 euro all’anno".

Il centro anziani ‘Luigen’ è stato ospitato all’interno di spazi di proprietà dell’Asp in virtù di una convenzione. La convenzione però è scaduta nel dicembre 2020, l’uso di tali spazi in questi due anni e mezzo è stato concesso con successive proroghe da parte di Asp e sono stati occupati senza corrispondere il canone di 2.000 euro all’anno previsto dalla convenzione. Ora però gli spazi devono essere liberati perché, come comunicato dall’Asp fin dal 2019, vanno riqualificati e utilizzati per aumentare i servizi offerti.

Questa necessità ha spinto allora il Comune a ricercare soluzioni per proporre al ‘Luigen’ un nuovo spazio dove svolgere la sua attività.

"Ringrazio ancora una volta la nostra Asp – aggiunge Borsari – che ci ha permesso di formulare una nuova proposta affinché il ‘Luigen’ possa proseguire la sua attività. Proposta che adesso spero di cuore venga accolta". La direttrice dell’Asp, Maria Grazia Polastri esprime soddisfazione per l’accordo in quanto "saranno avviati i lavori che, grazie ad un generoso lascito testamentario, consentiranno di creare nella sede di Pieve 6 nuovi posti per anziani con disturbi cognitivi e due nuovi appartamenti protetti. E siamo lieti di proseguire la collaborazione con il Comune a beneficio del centro sociale".

Pier Luigi Trombetta