Centro chiuso, i timori dei residenti: "Famiglie e anziani tagliati fuori"

"Non esistono solo gli artigiani e i commercianti. L’attenzione deve essere rivolta a tutti i cittadini". Tuona Alberto Zanni, presidente di Confabitare, sottolineando la grande "preoccupazione riguardo la chiusura di via San Vitale a causa dei problemi legati alla Garisenda. Al contrario di quello che è stato fatto, bisogna considerare anche l’esigenza dei residenti e dei proprietari immobiliari ora costretti a fare i conti con ben più di un disagio".

Zanni, qual è l’appello lanciato da Confabitare?

"Trovo giusto rivolgere grande attenzione ai commercianti che operano nella zona. Ma allo stesso modo, come ho sottolineato nella lettera che ho inviato al sindaco, è necessario puntare i riflettori anche su coloro che lì ci abitano. Questo perché il cambiamento della viabilità sarà una grande rivoluzione, per tutti: bisogna pensare alle famiglie, in particolare a quelle con portatori di handicap e anziani. Persone per cui l’utilizzo del mezzo pubblico diventa indispensabile".

Quali sono i disagi maggiori? "La zona non è ricca di supermercati e questo comporterà la fatica, per molti residenti, di portare a mano fino a casa pesanti buste della spesa. Ma non è di certo l’unica criticità: pensiamo a chi lavora negli uffici e dovrà raggiungere il proprio posto, così come i loro rispettivi clienti. O alle famiglie con bambini piccoli, che usano il passeggino. L’elenco sarebbe lunghissimo". Qual è la vostra proposta?

"Chiediamo di essere coinvolti in questo tavolo di lavoro, per portare il nostro contributo. Vogliamo essere parte attiva, ma ora come ora non c’è stato alcun tipo di considerazione. Già il giorno dopo la chiusura, tanti associati ci hanno chiamati preoccupati".

Tra le diverse preoccupazioni, emerge anche quella legata al tema della sicurezza.

"Meno movimento e persone in circolazione comporteranno più libertà per malviventi e spacciatori. A cui si aggiunge anche la movida, poco distante, di via Petroni e le zone adiacenti. Il rischio è che questa si sviluppi poi anche su via San Vitale. Chiediamo quindi più controlli".

A incidere sulla mobilità sarà anche la Città 30. Come intervenire?

"Abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri associati e il 92% ha bocciato il progetto ‘Città 30’. I rischi di un traffico paralizzante sono infatti sempre più concreti: dai lavori del tram, al passante, aggiungendo ora le modifiche alla viabilità per quanto riguarda i problemi legati alla Garisenda. L’obbligo di viaggiare a una velocità di trenta chilometri orari renderebbe tutto ancora più complicato".

Quanto è importante salvaguardare il patrimonio della città?

"Non è importante, è fondamentale. Anche per questo mettiamo a disposizione del Comune, gratuitamente, un gruppo di lavoro composto da professionisti e imprese specializzati per il restauro della Garisenda. E abbiamo inoltre promosso una raccolta fondi tra gli associati, con l’impegno di Confabitare di raddoppiare poi l’importo raccolto".

Giorgia De Cupertinis